Tommy Douziech Analyste Suivre 403 Tous ses articles Suivre sur Collectionneur de pépites, Tommy Douziech est avant tout un investisseur GARP qui apprécie exploiter les inefficiences de marché sur des valeurs qualitatives avec une belle marge de sécurité.

Spécialiste du marketing et passionné de finance, cet analyste de marché s’est fait une place chez Zonebourse, jonglant au gré de ses envies entre investissements dans la valeur à long terme, stratégies de trading et psychologie des marchés.

Momentum Picks : 5 actions pour le printemps 31/03/2022 | 12:21 Tommy Douziech 31/03/2022 | 12:21 Envoyer par e-mail :

Momentum Picks est une rubrique destinée aux stock-pickers en swing trading et aux investisseurs tactiques qui souhaitent profiter d'un mouvement sur des actions à moyen terme (de quelques semaines à quelques mois). Nous proposons ici notre top 5 des actions pour le deuxième trimestre 2022 (début avril à fin juin). Des dossiers qualitatifs avec de beaux fondamentaux soutenus par un momentum porteur. Au sens classique du terme, le momentum est une vision de l'investissement consistant à privilégier les actions qui sont dans une tendance positive au cours des six et douze derniers mois. Chez Zonebourse, le momentum intègre certes les données relatives à la tendance positive du titre à court, moyen et long terme mais surtout les révisions des bénéfices et du chiffre d'affaires par les analystes à très court terme (7 jours), à moyen terme (4 mois) et à long terme (12 mois), pondérées de la visibilité du business model des analystes qu'en à la divergence de leurs estimations chiffrées, en partant de l’hypothèse que les analystes sont plutôt conservateurs dans leurs révisions. Lors de notre précédente sélection, nous avions choisi Ulta Beauty, Infineon Technologies, Reply, Korn Ferry et Pason Systems fin décembre 2021. Un portefeuille équipondéré sur ces cinq positions vous aurez généré un rendement de -4,86% contre -4,47% pour le MSCI World, le benchmark de référence par rapport à cette sélection mondiale, sur la période allant du 04/01/2022 au 31/03/2022. Cette performance en ligne avec le benchmark s’explique d’une part à cause de la cyclicité de cette sélection plus sensible aux évènements géopolitiques récents (facteur qui a tiré la sélection par la bas pour la plupart des valeurs) mais d’autre part compensée par la qualité des sociétés sélectionnées (facteur qui a tiré la sélection par le haut). Le fabricant de semiconducteur allemand Infineon est la plus mauvaise performance à -23,93% alors que le portefeuille est tiré par la valeur canadienne dans l’industrie pétrolière Pason Systems à +30,53%. Regardons plus en détail les cinq valeurs sélectionnées pour le deuxième trimestre 2022 (avril à juin). Notre sélection “momentum” pour les trois prochains mois : Sanderson Farms (SAFM) Sanderson Farms est une société américaine est engagée dans la production et la distribution de poulets. C’est le troisième transformateur de volaille aux Etats-Unis et distribue ses produits à de grandes enseignes telles que Walmart, TGI Fridays, Sysco ou Albertsons. Cette valeur défensive profite de l’augmentation du prix de l'alimentation pour augmenter ses marges au passage (le prix du poulet aux Etats-Unis a augmenté de 38% entre 2020 et 2021). Le déclin du bétail, entraîné par les sécheresses de plus en plus présente, s’est accentué par les difficultés d’exportations du bétail ukrianien et russe suite au conflit armé en Ukraine. Le titre quant à lui présente des signes de retournement à la hausse. Inversion de tendance depuis l’invasion de l’Ukraine par la Russie le 24/02/2022 : Source : Zonebourse.com Broadcom (AVGO) Broadcom figure dans la tête de liste des plus grands fabricants de semiconducteurs au monde. Pour être plus précis, la société conçoit et développe principalement des systèmes analogiques à signaux mixtes et optoélectroniques. La société a annoncé de solides perspectives pour 2022 et possède une meilleure visibilité que la moyenne du secteur sur son carnet de commandes. L’entreprise est bien positionnée sur de nombreux segments du marché des semiconducteurs comme le carbure de silicium qui devrait continuer de s’étendre aux véhicules électriques et aux data centers de haute performance. La maîtrise de ses coûts via la détention de nombreux actifs tangibles et intangibles la protège de l’inflation, plus que les autres acteurs du secteur. Evolution des chiffres clés du groupe depuis 2017 : Source : Broadcom Investors Presentation Mitsui & Co (8031) Mitsui est une société très diversifiée autour de 7 pôles d'activités (de la distribution alimentaire à la fabrication de machines industrielles en passant par la production de gaz). Le pôle le plus important pour Mitsui est le minerai de fer qui a vu ses cours exploser au cours des derniers mois. La valeur apparaît comme une bonne protection face à la flambée des cours des matières premières. Les analystes ne cessent de revoir à la hausse les perspectives de croissance pour les trois prochaines années. C’est d’ailleurs une position du portefeuille japonais de Warren Buffett. Les fondamentaux sont “acceptables”. Cependant, ils sont en forte amélioration et devraient continuer dans ce sens, ce qui soutiendra le titre dans les prochains mois. Evolution des estimations de BNA par les analystes pour les exercices 2022, 2023 et 2024 : Source : Zonebourse.com Westlake Corporation (WLK) Westlake est une société américaine qui fournit des éléments de base, des polymères et des produits chimiques nécessaires aux secteurs du logement, des infrastructures, de l’emballage, de la santé, de l'automobile et des biens de consommation. Son intégration verticale dans les vinyles et les oléfines agit comme un rempart aux problèmes actuels dans les chaînes d'approvisionnement. L’entreprise a une bonne situation financière et présente une profitabilité très correcte (ROE de 28% en 2021, marge nette de 17% en 2021). Sa valorisation bon marché (P/E TTM de 7,7 et rendement des Free Cash Flow TTM de 13,6%) en fait un investissement value alors que le compte de résultat et le bilan comptable sont solides et les perspectives plutôt encourageantes. L’action est déjà en hausse de 28% depuis le début de l’année mais tous les voyants sont au vert pour que le titre continue de grimper encore quelques temps. Polar Chart des notations Surperformance de Westlake Corporation : Source : Zonebourse.com Pason Systems (PSI) Pason conserve sa place dans cette sélection pour le deuxième trimestre. Cette société canadienne fournit des systèmes spécialisés de gestion des données pour les appareils de forage à l’industrie pétrolière et gazière mais également des services technologiques aux développeurs d’énergie solaire et de stockage d’énergie. Son pivotement progressif vers les énergies renouvelables et le stockage d'énergie lui ouvre des opportunités de croissances multiples pour 2022 et 2023 ainsi qu’une possible revalorisation du titre avec cette part de business grandissante. La société ressort également en tête de nos filtres quantitatifs. Evolution du cours des titres depuis début mars 2022 : Source : Zonebourse.com

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv BROADCOM INC. -1.62% 631.09 -5.16% INFINEON TECHNOLOGIES AG -1.60% 31.1 -22.51% KORN FERRY -2.12% 66.4 -12.32% MITSUI & CO., LTD. 0.30% 3328 21.83% PASON SYSTEMS INC. -0.45% 15.65 35.62% REPLY S.P.A. -1.12% 150.4 -14.89% S&P 500 -0.63% 4602.45 -2.82% SANDERSON FARMS, INC. 0.81% 184.68 -3.35% ULTA BEAUTY, INC. -1.17% 401.75 -2.57% WALMART INC. 1.79% 149.87 1.76% WESTLAKE CORPORATION 0.89% 124.75 28.44%