Au sens classique du terme, le momentum est une vision de l'investissement consistant à privilégier les actions qui suivent une tendance haussière au cours des six et douze derniers mois. Chez Zonebourse, le momentum intègre certes les données relatives à la tendance positive du titre à court, moyen et long terme mais également les révisions des bénéfices et du chiffre d'affaires par les analystes à très court terme (7 jours), à moyen terme (4 mois) et à long terme (12 mois), pondérées de la visibilité du business model des analystes qu'en à la divergence de leurs estimations chiffrées, en partant de l’hypothèse que les analystes sont plutôt conservateurs dans leurs révisions.

Lors de notre précédent sélection, nous avions choisi Raytheon Technologies, Air Products & Chemicals, Broadcom, Unitedhealth Group et Black Stone Minerals. Un portefeuille équipondéré sur ces cinq positions vous aurez généré un rendement de +17,05% contre +3,24% pour notre benchmark, l’indice S&P 500, sur le quatrième trimestre 2022 (du 29/09/2022 au 31/12/2022). Au niveau individuel, Raytheon Technologies a gagné +22,08% sur le trimestre, Air Products & Chemicals +32,41%, Broadcom +21,31%, Black Stone Minerals +6,44% et Unitedhealth Group +2,99%. Cette sélection a nettement surperformé l’indice large américain tout en offrant une volatilité plus faible, que demande le peuple.

Source : Zonebourse

Au final, la sélection Momentum Picks débutée au 1er janvier 2022 finit l’année avec une bien meilleure performance que le S&P 500 : +2,67% contre -19,44% pour l’indice US. Cette surperformance s’est principalement faite lors du T2 et T4 2022.

Regardons plus en détail les cinq valeurs américaines sélectionnées pour le premier trimestre 2023 (janvier à mars).

PACCAR

Paccar est un spécialiste de la fabrication des véhicules de transport de marchandises. Elle vend principalement des camions sous les marques DAF, Kenworth et Peterbilt (ce segment représente plus de 70% de son chiffre d’affaires). Elle vend également des accessoires, des pièces de rechange et des treuils industriels pour 21% du chiffre d’affaires sous les marques Braden, Gearmatic et Carco. Cette dernière activité lui assure un flux régulier de revenus à marge élevée. La moitié des ventes sont réalisées aux Etats-Unis, le reste est équitablement réparti en Europe et en Asie. Paccar est une entreprise très bien gérée, sûrement le meilleur constructeur de véhicules poids lourds. L'entreprise fournit un ROIC de près de 12% à ses actionnaires. Au cours des 20 dernières années, le chiffre d’affaires s’est apprécié à un rythme régulier de 8% par an, avec et il faut le noter en ce moment, une faible volatilité même durant les récessions. Les révisions de BNA et de chiffre d’affaires sont haussières et le momentum est bon.

Source : Paccar

Microchip Technology

Microchip Technology est un fabricant américain de semi-conducteurs à destination notamment des secteurs des biens d’équipement domestique, de l’automobile, de l’informatique et des télécoms. Ces produits phares sont des microcontrôleurs qui représentent plus de 50% des revenus ainsi que les réseaux logiques programmables (FPGA pour les connaisseurs). Les microcontrôleurs permettent l’automatisation et deviennent de plus en plus indispensables sur bon nombre d’appareils, notamment dans l’automobile et les objets connectés. La société devrait continuer à croitre cette année avec une forte demande de la part de ses clients. La rentabilité du groupe est exemplaire (marge nette estimée à 27% en 2023 et ROE de 50%). La valorisation semble tout à fait bon marché par rapport à la qualité de l’entreprise et ses perspectives futures.

Source : Microchip Technology

Ulta Beauty

Leader incontestable dans la vente de produits de beauté aux États-Unis, Ulta de son surnom, peut même se vanter de contrecarrer depuis plusieurs années les plans de croissance de Sephora, le détaillant cosmétique rival du tout puissant groupe LVMH. Disposant d’un vaste réseau de 1.300 magasins, Ulta Beauty a su s’imposer en une trentaine d’années comme la destination de référence pour les consommateurs en matière de cosmétiques, parfums, soins de la peau, soins capillaires et services de beauté. Il faut dire que les client(e)s disposent d’un large choix de produits. Dans les rayons d’Ulta, comptez un assortiment de plus de 25.000 articles provenant de plus de 600 marques. Ulta Beauty distribue également sa propre marque, vendue sous le même nom, qui représente aujourd’hui tout de même près de 6% des ventes en termes de revenus. Le groupe connaît une croissance importante et sa stratégie d’implantation territoriale est exemplaire. Plus de 350 magasins en nom propre ont été ouverts au cours des cinq dernières années et un partenariat stratégique avec le distributeur américain Target à permis l’ouverture d’une centaine de "shop-in-shops". Une belle expansion qui, contrairement à certains de ses pairs, ne s’est pas faite au détriment de la rentabilité. Les rachats réguliers d’actions et le caractère défensif mais de croissance soutiennent le titre.

Source : Ulta Beauty

Vertex Pharmaceuticals

Vertex Pharmaceuticals est une société pharmaceutique américaine spécialisée dans la recherche et le développement des médicaments destinés au traitement des cancers, des maladies virales, inflammatoires et auto-immunes. De nombreux traitements sont en développement, le pipeline est rempli. Nous retrouvons notamment le prometteur VX-522 en colocation avec Moderna pour traiter les patients atteints de fibrose kystique et l’Exa-cel en collaboration avec CRISPR Therapeutics pour traiter la drépanocytose et la bêta-thalassémie qui est en fin de phase 3 et devrait être achevé au premier trimestre 2023. Vertex Pharmaceuticals a capitalisé sur ses traitements contre la mucoviscidose pour investir dans de nouveaux traitements à haut potentiel, notamment contre la fibrose kystique. Les revenus devraient continuer à croître dans les prochaines années et l'année 2023 sera certainement une bonne cuvée pour Vertex. Au-delà du potentiel, la rentabilité hors-norme et la situation financière saine en font un titre de croissance défensive à privilégier en temps de récession.

Source : Vertex Pharmaceuticals

Cal-Maine Foods

Un fabricant d'œufs, quoi de plus ennuyeux ? Cal-Maine Foods est le plus gros producteur américain d'œufs aux Etats-Unis. Ses activités consistent à faire éclore des poussins, à élever et entretenir des troupeaux de poulettes, de pondeuses et de reproducteurs, à fabriquer des aliments pour animaux et à produire, traiter, emballer et distribuer des œufs en coquille. Boring. Mais bon, ce qui nous intéresse, c’est ce qu’il y a derrière les apparences. La société profite de l’épidémie HPAI qui a entraîné une flambée des prix des œufs de plus de 30% en 2022 aux Etats-Unis. La société fournit la plupart des distributeurs US, et notamment Walmart, qui achètent régulièrement des œufs frais (cela assure des revenus réguliers). Les derniers trimestres ont été exceptionnels puisque cette hausse des prix a boosté les marges nettes de la firme de Ridgeland à 24,8% au T3 2022. Tout le monde semble s’accorder que cela ne durera pas éternellement. Je suis plutôt favorable à cette idée mais ce n’est peut être pas encore pour tout de suite. 2023 devrait être à nouveau une belle année, notamment le premier semestre. Le société devrait continuer à bénéficier d’un prix élevé des œufs. Le momentum est bon et les révisions de bénéfices continuent d’être haussières.

Source : Cal-Maine Foods

Vous remarquez que ce portefeuille Momentum Picks est bien équilibré sur 5 secteurs (la consommation de base avec Cal-Maine, la santé avec Vertex, la consommation discrétionnaire avec Ulta, la technologie avec Microchip et l’industrie avec Paccar). Nous nous retrouverons à la fin mars 2023 pour faire le point sur son avancée et proposer une sélection pour le trimestre suivant.

