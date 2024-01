Momentum Picks est une rubrique destinée aux stock-pickers en swing trading et aux investisseurs tactiques qui souhaitent profiter d'un mouvement sur des actions à court-moyen terme (de quelques semaines à quelques mois). Après deux ans d'existence de cette sélection, c'est l'heure de faire le bilan. Nous proposerons également notre top 5 des actions américaines pour le premier trimestre 2024 (début janvier à fin mars). Des dossiers qualitatifs avec de beaux fondamentaux soutenus par un momentum porteur.

Méthodologie

Le plus dur n’est peut être pas de trouver des gagnants sur le long terme mais de trouver des gagnants qui vont bien performer au cours des trois prochains mois, surtout quand on ne peut pas les vendre en cours de route. Le but ici est donc de construire une sélection performante et résiliente. Pour cela, je m’appuie sur l’Evidence Based Investing, c’est-à-dire sur des recherches scientifiques qui ont prouvé la pertinence de certaines stratégies d’investissement à l’échelle du temps. Ce processus très rationnel de l’investissement a notamment permis de mettre en lumière la pertinence de certains facteurs d’investissement.

La sélection Momentum Picks se base principalement sur deux de ces facteurs : Quality et Momentum.

Momentum : Au sens classique du terme, le momentum est une vision de l'investissement consistant à privilégier les actions qui suivent une tendance haussière au cours des six et douze derniers mois. Chez Zonebourse, le momentum intègre certes les données relatives à la tendance positive du titre à court (3 mois), moyen (6 mois) et plus long terme (12 mois), un momentum dit “technique”, mais également les révisions des bénéfices net par action et du chiffre d'affaires par les analystes à court et long terme, pondérées de la visibilité du business model des analystes qu'en à la divergence de leurs estimations chiffrées, en partant de l’hypothèse que les analystes sont plutôt conservateurs dans leurs révisions, il s’agit là d’un momentum plus “fondamental”.

Quality : Le facteur qualité lui privilégie les sociétés ayant des fondamentaux solides, à savoir une profitabilité correcte, une rentabilité élevée, un bilan comptable solide, une faible volatilité des marges, un historique de qualité en matière de publication de résultat ainsi qu'une bonne visibilité sur les prochains résultats.

La sélection est construite pour générer le meilleur risk/reward possible contenue de sa composition limitée. Cependant, une sélection de seulement cinq titres ne constitue pas un portefeuille suffisamment diversifié. Il faut plutôt envisager Momentum Picks comme un complément à un portefeuille déjà diversifié.

Analyse de la performance passée

Lors de notre précédente sélection, nous avions choisi Booking Holdings, Paccar, Molina Healthcare, Berkshire Hathaway (classe B) et ON Semiconductor. Un portefeuille équipondéré sur ces cinq positions aurait généré un rendement de 6,35% contre 11,24% pour notre benchmark, l’indice S&P 500, sur le quatrième trimestre 2023 (du 30/09/2023 au 31/12/2023), soit une sous-performance de 4,89%. Au niveau individuel, Booking Holdings a gagné +15,02% sur le trimestre, Paccar +14,86%, Molina Healthcare +10,19%, Berkshire Hathaway s'est lesté de 1,48% et ON Semiconductor a perdu 10,13% après une publication en dessous des attentes.

La sélection Momentum Picks débutée le 31 décembre 2021 réalise une performance cumulée de 26,27% contre 0,08% pour notre benchmark, l’indice large américain S&P 500, soit une surperformance de +26,19% en 2 ans. Pour citer quelques autres indices, le Nasdaq-100 affiche une performance de 3,10% sur cette même période, le MSCI World -1,94%, le Stoxx Europe 600 -1,80%. De plus, la performance de Momentum Picks n’intègre pas le versement des dividendes aux actionnaires sur la période, la performance réelle est donc encore supérieure à ces chiffres.

Performance par trimestre

Performance cumulée

La nouvelle sélection

Regardons plus en détail les cinq valeurs américaines sélectionnées pour le premier trimestre 2024 (janvier à mars).

Sélection équipondérée Momentum Picks T1 2024

Brown & Brown

Brown & Brown est une entreprise américaine de courtage en assurance basée à Tampa en Floride. C'est la cinquième plus grande société de courtage d'assurance indépendante des Etats-Unis. Elle emploie plus de 16 000 employés. Elle exerce son activité principalement aux Etats-Unis mais aussi au Canada, au Royaume-Uni et en Europe de l'Ouest.

Ses revenus proviennent principalement des commissions que la société reçoit en tant qu'intermédiaire entre les compagnies d'assurance et leurs clients. Ces commissions sont généralement un pourcentage de la prime d'assurance payée par le client. Ils peuvent également gagner des revenus à partir de frais pour des services spécifiques, tels que la gestion des sinistres, la consultation en matière de risques, et d'autres services connexes.

Brown & Brown opère dans l'industrie de l'assurance, un secteur connu pour sa résistance en période de ralentissement économique. La demande pour les services d'assurance est relativement inélastique, ce qui signifie que les revenus de la société sont moins susceptibles d'être affectés par les cycles économiques. De plus, la diversification de ses services entre assurance de biens, responsabilité civile, et services de conseil en risques, lui confère une stabilité supplémentaire.

La société a démontré une capacité exceptionnelle à croître tant organiquement qu'à travers une stratégie d'acquisitions ciblées. Brown & Brown a un historique de croissance régulière de ses revenus et de son EBITDA, ce qui est un indicateur fort de sa gestion efficace et de sa capacité à intégrer de nouvelles entreprises à son portefeuille. Cette croissance est soutenue par une forte culture d'entreprise et une gestion prudente des risques.

Brown & Brown affiche des marges bénéficiaires enviables, ce qui témoigne de son efficacité opérationnelle et de sa capacité à gérer les coûts. La société bénéficie également d'une structure financière solide, avec un niveau d'endettement raisonnable et une bonne liquidité, lui permettant de poursuivre ses investissements et de résister aux périodes de stress financier.

Pour les investisseurs à la recherche de revenus réguliers, Brown & Brown est une option attrayante. La société a une histoire de versement de dividendes constants et croissants, ce qui est un signe de confiance dans la pérennité de ses performances financières. En outre, le rendement du dividende, bien que modeste, est soutenu par un taux de distribution prudent, laissant de l'espace pour des augmentations futures.

Enfin, la gouvernance d'entreprise de Brown & Brown est un facteur clé dans notre décision d'investissement. Avec un conseil d'administration expérimenté et une direction engagée dans les meilleures pratiques d'entreprise, les investisseurs peuvent être assurés que la société est gérée dans l'intérêt à long terme de ses actionnaires.

Brown & Brown représente une opportunité d'investissement bien positionnée pour naviguer dans les eaux parfois tumultueuses des marchés financiers. Avec sa stratégie de croissance équilibrée, sa stabilité financière, et son engagement envers ses actionnaires, la société est bien équipée pour offrir des rendements ajustés au risque attrayants.

Ametek

Ametek est une entreprise mondiale de fabrication d'instruments électroniques et d'appareils électromécaniques qui se distingue par son engagement envers l'innovation et la diversification de ses produits. Avec un portefeuille qui s'étend sur de nombreux secteurs industriels, y compris l'aérospatiale, la défense, et le médical, Ametek a démontré sa capacité à s'adapter et à répondre aux besoins changeants de ses clients.

L'analyse financière d'Ametek révèle une entreprise avec une performance et une allocation du capital impressionnante. Avec une croissance constante des revenus, une marge bénéficiaire élevée et une génération de flux de trésorerie libre robuste, Ametek présente les caractéristiques d'une entreprise financièrement solide. Cette solidité financière offre à l'entreprise la flexibilité nécessaire pour poursuivre des opportunités de croissance, y compris des acquisitions stratégiques qui ont historiquement généré de la valeur pour les actionnaires.

Ametek a une stratégie de croissance éprouvée axée sur les acquisitions ciblées. L'entreprise a un historique de l'intégration réussie d'entreprises complémentaires, ce qui lui a permis d'élargir sa base de produits et de pénétrer de nouveaux marchés. Cette stratégie a contribué à la croissance organique et à l'expansion de la marge opérationnelle, ce qui est un indicateur positif pour les investisseurs potentiels.

Un aspect crucial de notre analyse est l'évaluation de la santé financière d'une entreprise, et Ametek excelle dans ce domaine. Avec un bilan sain caractérisé par un endettement gérable et une liquidité suffisante, Ametek est bien positionnée pour naviguer dans des environnements économiques incertains tout en investissant dans des opportunités de croissance.

Ametek est bien positionnée sur des marchés en croissance, notamment ceux liés à l'efficacité énergétique, aux technologies environnementales et à la santé, des secteurs qui devraient bénéficier de tendances macroéconomiques favorables et de dépenses en R&D soutenues.

Marriott International

La pandémie de COVID-19 a été un test de résilience pour l'industrie hôtelière. Marriott International a démontré une capacité exceptionnelle à s'adapter aux changements rapides du marché. Avec l'assouplissement des restrictions de voyage et la reprise du tourisme mondial, Marriott s'est bien positionnée en capitalisant sur la demande refoulée. La société a également accéléré le déploiement de technologies sans contact et de protocoles de nettoyage renforcés, ce qui augmente la confiance des consommateurs et positionne la marque comme un leader en matière de sécurité et de confort.

Marriott International possède un portefeuille diversifié de marques couvrant différents segments de marché, des hôtels de luxe aux options plus abordables. Cette diversification permet à Marriott de cibler une large gamme de clients, de réduire les risques liés aux fluctuations économiques et de maximiser les revenus à travers différents canaux.

Marriott continue de poursuivre une stratégie d'expansion internationale judicieuse, en ouvrant de nouveaux hôtels dans des marchés émergents et en consolidant sa présence dans des régions clés. L'accent mis sur les marchés à forte croissance, tels que l'Asie-Pacifique, offre à Marriott une opportunité significative d'augmenter sa part de marché et de générer des revenus supplémentaires.

La gestion financière de Marriott a été prudente et efficace, ce qui a permis à l'entreprise de maintenir un bilan solide malgré les défis économiques. La société a également fait preuve de discipline en matière de gestion des coûts, ce qui est essentiel pour maintenir la rentabilité dans un secteur où les marges peuvent être serrées.

Avec la continuation de la reprise du secteur du voyage, le potentiel de croissance du cours de l'action est significatif, ce qui en fait un investissement attractif. L'investissement dans Marriott International représente une opportunité stratégique pour les investisseurs qui cherchent à tirer parti de la reprise du secteur hôtelier post-pandémie. La combinaison de la résilience de l'entreprise, de sa diversification de marque, de son expansion stratégique, d'une gestion financière solide et d'un rendement attractif pour les actionnaires fait de Marriott un choix judicieux pour notre sélection Momentum Picks T1 2024.

Blackstone

Blackstone est un acteur phare dans le private equity et le changement de direction dans la politique monétaire de la Fed vis-à-vis des taux directeurs pourrait être un vent favorable pour ce secteur.

Blackstone a prouvé sa capacité à naviguer à travers les cycles économiques grâce à sa diversification d'actifs et à sa gestion de risque stratégique. Avec une gamme étendue de produits incluant l'immobilier, le private equity, le crédit et les hedge funds, Blackstone est bien positionné pour capitaliser sur différentes conditions de marché. Cette diversification aide à atténuer les risques spécifiques au secteur et offre un flux de revenus stable.

La société a régulièrement démontré une performance de gestion supérieure, générant des rendements attractifs pour ses investisseurs. Blackstone a su tirer parti de son expertise pour identifier des opportunités d'investissement uniques et pour exécuter des stratégies qui maximisent la valeur à long terme. Cette compétence est essentielle pour générer des rendements ajustés au risque qui surpassent le marché.

Blackstone continue d'élargir sa présence mondiale et son portefeuille d'actifs sous gestion (AUM). La société a connu une croissance impressionnante de ses AUM au cours des dernières années, grâce à une combinaison d'acquisitions stratégiques et de collecte de fonds réussie. Cette tendance est susceptible de se poursuivre, soutenue par une demande croissante pour des investissements alternatifs et une capacité éprouvée à lever des capitaux importants.

La structure de frais de Blackstone est un facteur clé de son modèle économique réussi. Avec des frais de gestion fixes et des frais de performance qui récompensent la surperformance, Blackstone bénéficie d'une source de revenus prévisible et d'un alignement d'intérêts avec ses clients. Cela se traduit par une génération de cash-flow robuste et prévisible, un aspect attrayant pour les investisseurs à la recherche de stabilité.

Blackstone est bien placé pour tirer parti des tendances macroéconomiques, telles que l'augmentation de la richesse mondiale et la recherche de rendement dans un environnement de taux d'intérêt bas. De plus, la société peut bénéficier de la volatilité du marché en acquérant des actifs sous-évalués et en les gérant activement pour créer de la valeur.

Blackstone mérite sa place dans Momentum Picks ce trimestre. Elle représente un investissement stratégique en raison de sa diversification d'actifs, de sa performance de gestion supérieure, de son potentiel de croissance, de sa structure de frais avantageuse et de son positionnement favorable pour capitaliser sur les tendances macroéconomiques.

Williams-Sonoma

Le détaillant américain Williams-Sonoma, spécialisé dans l'équipement de cuisine et réputé pour ses magasins à l'agencement chaleureux, est la dernière valeur sélectionnée pour le Momentum Picks de ce trimestre.

Les derniers résultats sont très bons et battent de nouveaux records. On peine à trouver un comparable à l'exploitation aussi profitable parmi les autres grands détaillants américains. Les références habituelles parmi les grandes chaînes bien gérées, comme Home Depot ou TJX, restent plusieurs centaines de points de base en-deçà. Williams-Sonoma me fait penser à AutoZone. Williams et ce dernier partagent d'ailleurs une stratégie similaire : marques propres très lucratives, pas d'acquisitions, gestion totalement orientée vers les retours de capital aux actionnaires. Chez l'un comme chez l'autre, le nombre d'actions en circulation diminue d'un tiers sur la dernière décennie. A la lumière du parcours boursier exceptionnel d'AutoZone, on peut supputer que les actionnaires de Williams se réjouissent du programme.

L'entreprise continue d'innover, en élargissant sa gamme de produits pour inclure des articles éco-responsables et en développant des partenariats avec des designers renommés. Cette stratégie d'innovation constante permet à Williams-Sonoma de rester pertinente et de capter de nouveaux segments de marché. Williams-Sonoma a mis en œuvre une stratégie omnicanal efficace, intégrant harmonieusement ses canaux de vente en ligne et en magasin. Cela a non seulement amélioré l'expérience client, mais a également augmenté l'efficacité opérationnelle, réduisant les coûts et augmentant les marges. Avec une forte reconnaissance de marque et une clientèle fidèle, Williams-Sonoma bénéficie d'une position de marché enviable. Le bouche-à-oreille et la fidélité des clients sont des actifs précieux qui contribuent à la stabilité des revenus de l'entreprise.

A plus court terme, les révisions de bénéfices à la hausse portent le cours de bourse et le momentum est favorable.

Avertissement : Les informations, analyses, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition dans cet article s’adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d’investissement, ni une offre ou sollicitation d’acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement. L’investisseur est seul responsable de l’utilisation de l’information fournie, sans recours contre Zonebourse ou l'auteur de cet article qui ne sont pas responsables en cas d’erreur, d’omission, d’investissement inopportun ou d’évolution du marché défavorable aux opérations réalisées. Le placement en Bourse est risqué. Vous pouvez subir des pertes. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures, elles ne sont pas constantes dans le temps et ne constituent en aucun cas une garantie future de performance ou de capital.