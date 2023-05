Mon courtier énergie : l'introduction en Bourse est lancée

Mon courtier énergie groupe, une société de courtage en énergie pour les entreprises, a annoncé mercredi le lancement de son introduction en Bourse, avec une admission prévue sur Euronext Growth Paris.



L'entreprise bordelaise, créée en 2017, prévoit de s'introduire à un prix de 9,65 euros par action via une augmentation de capital d'un montant d'environ sept millions d'euros.



En cas d'exercice intégral de la clause d'extension et de l'option de surallocation, la taille de l'opération pourrait être portée à 9,3 millions d'euros.



Mon courtier énergie prévoit d'utiliser le produit estimé de l'offre - environ six millions d'euros - à l'intensification de son maillage commercial en France et au renforcement des équipes de son siège bordelais.



L'opération doit également permettre de financer le développement de son activité internationale, d'abord en Espagne et en Italie, ainsi que la recherche de partenariats, le développement des offres et le marketing.



Le groupe - qui est devenu en seulement quelques années le leader français du courtage en énergie sur le marché du 'B2B' - a réalisé l'an dernier un chiffre d'affaires de 19,2 millions d'euros et affiche à horizon 2025 un objectif de C.A. supérieur à 40 millions.



Selon son calendrier indicatif, l'offre sera ouverte du 10 au 26 mai, avec de premières négociations en Bourse prévues le 31 mai.



