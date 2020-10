"Mon exemple témoigne de la capacité des femmes à performer dans la gestion", Chantana Ward, Comgest 0 15/10/2020 | 12:17 Envoyer par e-mail :

La place des femmes s'est-elle affirmée dans la gestion en France ?



La féminisation de l'univers de la gestion s'est développée ces dernières années. Je reconnais qu'il y a 20 ans, nous étions très peu dans l'industrie. Mon parcours est d'autant plus singulier que je suis d'origine cambodgienne, un pays très peu représenté en France.



Comment expliquez-vous votre parcours ?



Tout d'abord, Depuis sa création il y a 35 ans, Comgest s'est fait fort d'accepter tous les profils sans distinction de genre ou de nationalité. Aujourd'hui par exemple, le taux de femmes chez Comgest atteint 47,4%. A Paris, il s'établit même à 48,1%. Notre société se place largement au-dessus du secteur. Selon le rapport Alpha Female 2020 de Citywire publié récemment, les femmes sont encore peu représentées dans ce domaine (11%), avec une faible évolution depuis les 5 dernières années (moins de 1% d'évolution).



Pour autant, les femmes ne restent-elles pas sous représentées dans les fonctions phares ? Selon l'enquête de l'AFG, dans l'investissement en France, seulement 5% des managers sont des femmes.



Bien sûr, il reste du chemin à faire. Comgest, la encore, trace la voie. Le taux des femmes chez tous les gérants de Comgest atteint 28%. Mon exemple témoigne, j'espère, de la capacité des femmes à performer dans le métiern. Je suis gérante actions japonaises chez Comgest depuis plus de 10 ans et notre équipe affiche l'un des meilleurs track-record de l'industrie.



A cet égard, comment percevez-vous l'évolution du marché actions japonais ?



Dans un environnement aussi volatil et incertain, les actions japonaises suscitent l'intérêt des investisseurs depuis quelque temps déjà. Le marché nippon reste sous-valorisé. Notre stratégie chez Comgest est de décoréller nos investissements à la macroéconomie et aux fluctuations des indices, d'investir avec des portefeuilles concentrés dans des valeurs de qualité et de croissance pour le long terme. Je me concentre sur les sociétés les plus prometteuses, celles dont les perspectives d'amélioration de la rentabilité sont importantes et qui, parfois, ont changé leurs stratégies de retour à l'actionnaire. Un nombre croissant d'entreprises, autrefois très conservatrices, se met à verser des dividendes, un atout alors que beaucoup de sociétés occidentales ont été contraintes d'y renoncer en raison de la crise sanitaire.



Propos recueillis par Pierre-Jean Lepagnot





