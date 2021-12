Monaco et l'ASVEL s'inclinent

Monaco et Lyon-Villeurbanne ont bien du mal dans cette campagne d'Euroligue. Les Monégasques ont été défaits à domicile par le Zenit St Petersburg (85-74). Monaco se retrouve désormais à la 14e place du classement. L'ASVEL n'a pas fait mieux à l'Olympiakos et s'est fait corriger (89-54). Les Lyonnais enchaînent un 4e revers consécutif en Euroligue et se place à une petite marche devant Monaco (13e). Dans les autres matchs de la soirée, Kazan l'a emporté face à Kaunas (66-53), Moscou a souffert mais s'est imposé contre l'Alba Berlin (93-90) et l'Étoile Rouge de Belgrade a remporté le choc face au Bayern (81-78).

par Robin Joanchicoy (iDalgo)