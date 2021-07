DGAP-News: Monecar / Mot-clé(s) : Introduction d'un produit

Monecar.com - Le paiement sécurisé de votre voiture d'occasion LYON, FRANCE / ACCESSWIRE / Juillet 20, 2021 / Monecar offre une nouvelle solution de paiement sécurisé et instantané permettant de se protéger des arnaques lors du paiement d'une voiture d'occasion. Monecar c'est l'alternative au chèque de banque pour un paiement sécurisé entre particuliers. Il existe enfin une alternative au chèque de banque pour acheter et vendre une voiture d'occasion, et cette alternative s'appelle Monecar! Il s'agit d'une application qui permet d'envoyer et recevoir des fonds pour l'achat et la vente d'un véhicule d'occasion de façon sécurisée, rapide et à moindre frais. Nous nous sommes penchés sur ce nouveau moyen de paiement proposé par une Fintech française en partenariat avec la BNP Paribas. La startup Monecar a vu le jour en 2017. Ses deux co-fondateurs, Aurore Guy et Thomas Lebreton, ont souhaité développer une alternative au chèque de banque pour les personnes qui vendent ou achètent une voiture d'occasion. Le chèque de banque est selon eux un moyen de paiement dépassé et trop peu fiable puisqu'il peut être falsifié et que le risque de fraude ne peut pas être évité à 100%. Par ailleurs, une fois émis, le montant du chèque de banque ne peut plus être modifié ce qui ne laisse pas la possibilité à l'acheteur de négocier une dernière fois le prix du véhicule d'occasion qu'il s'apprête à acheter. Avec la Fintech Monecar les deux entrepreneurs ont atteint leur objectif puisqu'ils ont développé une application de paiement fiable, sécurisée, simple et peu coûteuse. Originale et novatrice, cette application a déjà séduit de grosses sociétés, elle est en effet soutenue par la HSBC et le LCL. Avec Monecar, tout ce dont vous avez besoin pour payer une voiture d'occasion ou pour obtenir les fonds d'une vente c'est d'un smartphone. Le règlement via cette appli se passe en plusieurs étapes, pour chacune d'entre elles la priorité est la sécurité.

1ère étape: Une fois que les comptes des deux personnes ont été validés (leur identité doit pour cela avoir été vérifiée par l'équipe de la fintech), l'acheteur saisit sur l'application Monecar le numéro de téléphone du vendeur et le montant qu'il souhaite lui transférer. Pour vérifier que le numéro indiqué est le bon, le vendeur reçoit de la part de la startup un code confidentiel qu'il transmet à l'acheteur.

2ème étape: L'acheteur entre ce code confidentiel sur son smartphone puis confirme l'envoi des fonds, là encore en passant par un code secret. Le processus d'achat est lancé, la banque de l'acheteur envoie alors les fonds sur son compte Monecar.

3ème étape: Lorsque le vendeur remet la voiture d'occasion à l'acheteur ce dernier conclut la transaction en saisissant un code confidentiel. L'argent est alors transféré du compte Monecar de l'acheteur vers le compte Monecar du vendeur qui n'a plus qu'à rapatrier ces fonds sur son compte bancaire. A notre avis, Monecar présente de nombreux avantages pour les deux parties: Plus besoin de se rendre dans un établissement bancaire pour émettre ou encaisser un chèque de banque, un paiement gérable depuis son smartphone, un délai relativement rapide (entre 1 et 24h pour vérifier les identités, entre 4 et 48 heures pendant les jours ouvrés pour que les fonds soient mis à disposition sur le compte Monecar de l'acheteur, 1 minute pour transférer l'argent au vendeur). Un service client à l'écoute 7 jours sur 7. Avantages pour le vendeur: Contrairement au chèque de banque, une fois la vente validée, l'argent ne peut plus être récupéré par l'acheteur. Il s'agit d'une application fiable qui contrôle l'identité des deux parties, ce qui réduit considérablement le risque de fraudes. Avantages pour l'acheteur: Le service Monecar est gratuit pour l'acheteur. Le montant du paiement peut être modifié jusqu'au dernier moment. L'acheteur peut donc tenter de négocier le prix d'achat jusqu'à ce que le vendeur lui remette le véhicule. A notre avis Monecar est une excellente solution si vous souhaitez acheter ou vendre une voiture d'occasion dans les meilleures conditions, sans être rongé par le stress du risque d'arnaque. On peut même imaginer que la Fintech Monecar développe ses services à d'autres types d'achats dans le futur! Site web: https://www.monecar.com

