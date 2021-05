Montana Aerospace fera ses premiers pas en Bourse le 12 mai

Zurich (awp) - La date de la prochaine introduction en Bourse (IPO) en Suisse est désormais connue. Le fournisseur de l'industrie aéronautique Montana Aerospace va faire ses premiers pas sur SIX le mercredi 12 mai, concrétisant l'IPO annoncée il a deux semaines. Le prix d'émission se situera dans la fourchette située entre 24,15 et 25,65 francs suisses.

Grâce au placement de 18'219'462 nouvelles actions, le groupe argovien entend lever 440 millions de francs suisses, indique jeudi Montant Aerospace, confirmant des indications fournies préalablement. Sur ce total, la maison-mère Montana Tech Component disposera d'une option de surallocation jusqu'à quelque 2,73 millions de titres et restera actionnaire majoritaire. Une période de blocage de 24 mois sera observée.

Deux investisseurs institutionnels se sont d'ores et déjà engagés à participer à cette IPO en injectant 124 millions de francs suisses.

Le volume total de l'émission devrait atteindre 506 millions de francs suisses. Une fois la cotation réalisée, le flottant représentera 43,5% du capital-actions, anticipe le groupe basé à Rheinach.

Le processus de constitution du carnet d'ordres a commencé ce mardi et prendra fin la veille de l'IPO.

"Alors que la crise de Covid-19 a affecté l'ensemble de l'industrie aéronautique, nous avons maintenu notre cap stratégique et continué à investir, ce qui nous a permis de gagner des parts de marché", indique le directeur général Markus Nolte, cité dans le communiqué. Les marchés sur lesquels est actif Montana Aerospace se redressent, ce qui permettra à l'entreprise de "passer à la vitesse supérieure" grâce aux montants levés suite à cette émission.

Montana Aerospace, dont le siège est à Reinach et qui emploie 4800 personnes au niveau international, a dégagé l'année dernière un chiffre d'affaires net de 614 millions d'euros (675,8 millions de francs suisses) et un résultat brut d'exploitation (Ebitda) ajusté de 45 millions. La société affiche par ailleurs un carnet de commandes de 4,2 milliards dans les secteurs de l'aéronautique et de l'automobile.

L'IPO de Montana Aerospace sera la deuxième de l'année à la Bourse suisse, après celle réalisée la semaine dernière par le producteur suédois de peptides Polypeptides.

fr/jh