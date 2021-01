Montée en compétences en France : levier de création d'emplois et d'une hausse du PIB d'ici 2030

En France, la montée en compétences pourrait créer près de 210 000 emplois et augmenterait le PIB de 82 milliards de dollars d'ici 2030

Les économies où les écarts de compétences sont les plus importants seront celles qui verront une plus grande augmentation en pourcentage de leur PIB, notamment la Chine (7,5 %) et l'Inde (6,8 %)

La moitié du PIB supplémentaire devrait être gagné au sein des secteurs des services aux entreprises, des services aux consommateurs et de l'industrie manufacturière

Les secteurs de la santé et des services sociaux pourraient rapporter 380 milliards de dollars de PIB supplémentaire au niveau mondial, dont 100 milliards aux États-Unis

Dans le cadre de l'Agenda Davos 2021, PwC et le Forum Economique Mondial (WEF) lancent un nouveau rapport Upskilling for Shared Prosperity, incluant des données sur la France, sur la nécessité de faire de la montée en compétences (upskilling) une priorité. L'essor de l'automatisation et de la numérisation a transformé le monde du travail, augmentant la productivité mais créant également un problème sociétal majeur : la flagrante disparité entre les personnes possédant les bonnes compétences et les emplois disponibles. La pandémie de COVID-19 ayant accéléré et exacerbé ces tendances, il est urgent de renforcer les compétences afin de rendre les économies et sociétés plus inclusives et durables.

Le rapport invite les gouvernements à adopter une approche souple pour mener des initiatives nationales d'upskilling, en collaboration avec les entreprises, les organisations à but non lucratif ainsi que le secteur de l'éducation. La création d'emplois dans l'économie verte et le soutien à l'innovation technologique font également partie intégrante des solutions pour une économie durable. En effet, les experts relèvent que si tous les pays améliorent les compétences de leurs citoyens conformément aux pratiques industrielles proposées par l'OCDE, le PIB mondial connaîtra une croissance de 6 500 milliards de dollars1 et la création de 5,3 millions de nouveaux emplois nets d'ici 2030. En France, le PIB augmenterait de 82 milliards de dollars d'ici 2030 et près de 210 000 emplois seraient créés.

Les conclusions de l'enquête révèlent également que :

La Chine (1 986 milliards de dollars) et les États-Unis (902 milliards de dollars), suivis de l'Inde (571 milliards de dollars), de l'Espagne (132 milliards de dollars) et du Royaume-Uni (119 milliards de dollars), sont ceux qui ont le plus à gagner économiquement en termes absolus à combler leurs déficits de compétences.

Si l'on considère les résultats par pays en pourcentage du PIB, la Chine (7,5 %), l'Inde (6,8 %), l'Espagne (6,7 %), l'Australie (5,9 %) et l'Afrique du Sud (4,4 %) arrivent en tête.

En pourcentage, la France verrait son PIB augmenter de 2,5 %.

D'un point de vue régional, l'Afrique subsaharienne (7,8 %) et l'Amérique latine (7,7 %) devraient enregistrer les plus fortes hausses en pourcentage du PIB si elles commencent dès maintenant à investir dans la montée en compétences.

Certaines des économies les plus développées enregistreront des croissances plus modestes, allant de 2 % au Japon à 0,3 % en Allemagne, étant donné que leur productivité et leurs qualifications sont déjà plus solides que celles des marchés émergents.

La mise à disposition d'une main-d'œuvre plus qualifiée pourrait faire évoluer l'économie mondiale vers plus de connaissances, la technologie et les machines prenant en charge les tâches dites de routine.

La moitié du PIB supplémentaire au niveau mondial devrait provenir des secteurs des services aux entreprises, des services aux consommateurs et de l'industrie manufacturière.

Les secteurs de la santé et des services sociaux pourraient voir leur PIB augmenter de 380 milliards de dollars grâce à l'upskilling d'ici à 2030. En France, ces secteurs pourraient augmenter le PIB de 7,45 milliards de dollars.