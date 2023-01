Montefiore Investment nomme deux Associés

Montefiore Investment a annoncé la nomination de Camille Claverie et François de Maillard au poste d’Associé. Camille Claverie, 39 ans, a rejoint Montefiore Investment en 2019 comme Directrice, après 12 ans d’expérience en banque d’affaires chez Morgan Stanley et en private equity chez Sagard. En tant que membre de l’équipe d’investissement, elle joue un rôle actif dans l’origination et l’exécution des investissements, ainsi que dans la création de valeur dans les entreprises accompagnées par Montefiore, notamment dans les secteurs services, consumer et santé.



François de Maillard, 38 ans, a rejoint Montefiore Investment en 2013, après 5 années d'expérience en private equity chez AtriA Capital Partenaires et FLCP. Au sein de Montefiore, il compte à son actif de nombreuses opérations d'investissement et de transformation par la croissance de PME en ETI, notamment dans les services aux entreprises.