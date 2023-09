Montefiore annonce le closing intermédiaire de deux nouveaux fonds à 1,4 milliard d'euros

Aujourd'hui à 15:27 Partager

Montefiore Investment, le spécialiste de l'investissement dans les PME et ETI de services, annonce le closing intermédiaire de sa nouvelle génération de fonds, " Montefiore Investment VI " et " Montefiore Investment Expansion ", pour un montant total supérieur à 1,4 milliard d'euros. Complémentaires, ils s'inscrivent dans la continuité de la stratégie historique de Montefiore Investment et pourront couvrir des tickets d'equity allant de 20 à 200 millions d'euros.



En quelques mois, Montefiore Investment Expansion, le fonds small cap, a d'ores et déjà dépassé son objectif de 400 millions d'euros, et atteint son hard cap de 450 millions d'euros.



Le fonds mid cap, Montefiore Investment VI, réalise quant à lui un closing intermédiaire à un milliard d'euros, et poursuivra sa levée pour atteindre son hard cap de 1,4 milliard d'euros dans les prochains mois.



Ce closing intervient au terme d'un premier semestre particulièrement réussi pour Montefiore avec, notamment, depuis le début de l'année quatre nouveaux investissements, qui ont permis de clôturer en trois ans la période d'investissement du fonds Montefiore Investment V et de réaliser le premier investissement de Montefiore Investment VI.



Le groupe s'est renforcé aussi à l'international avec la réalisation d'une première opération au travers du nouveau bureau à Milan.



Il a accéléré son développement des sociétés en portefeuille qui enregistrent une croissance de leurs chiffres d'affaires et résultats supérieurs à 20% en rythme annuel.