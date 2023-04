PODGORICA (Reuters) - L'ancien ministre de l'Economie, Jakov Milatovic, a revendiqué la victoire au second tour de l'élection présidentielle de dimanche au Monténégro au détriment du président sortant Milo Djukanovic, au pouvoir depuis plus de trois décennies dans la petite république des Balkans.

Jakov Milatovic, âgé de 37 ans, a promis durant la campagne électorale de lutter contre la corruption, d'améliorer la qualité de vie et de renforcer les liens avec l'Union européenne ainsi qu'avec la Serbie.

"Ce soir est la soirée que nous attendions depuis plus de 30 ans (...) On a pu voir la force d'un Monténégro unifié (...) C'est une victoire historique, nous disons au revoir au crime et à la corruption" dans le pays, a-t-il déclaré devant des partisans réunis au siège de son parti de centre-droit, Europe maintenant, à Podgorica.

"Au cour des cinq prochaines années, nous mènerons le Monténégro dans l'Union européenne", a-t-il ajouté, alors que certains de ses partisans, en liesse, ont fait résonner des klaxons et tiré des feux d'artifice dans le centre de la capitale.

Milo Djukanovic, 61 ans, a reconnu sa défaite. "Le Monténégro a fait son choix. Je le respecte et je félicite Jakov Milatovic", a dit celui qui a dominé la vie politique du pays comme Premier ministre ou président depuis 33 ans et l'éclatement de la Yougoslavie.

Des projections du Centre de surveillance et de recherche (CEMI) donnent Jakov Milatovic victorieux avec 60,1% des suffrages, contre 39,9% pour Milo Djukanovic. Un autre institut de sondage, le Centre pour la transition démocratique (CDT), crédite Jakov Milatovic d'une victoire avec 56,9% des voix.

Il est attendu que la commission électorale annonce les résultats officiels dans les prochains jours.

L'opposition a accusé Milo Djukanovic et les socialistes de corruption, de liens avec le crime organisé et de considérer le pays, candidat à une entrée dans l'UE, comme le fief, des allégations qu'ils rejettent.

Milo Djukanovic, ancien communiste, restera en poste jusqu'au 21 mai, jour de l'investiture de son successeur.

Si le rôle de président est essentiellement symbolique, cette victoire pourrait renforcer les chances du parti Europe maintenant de s'imposer lors des élections législatives anticipées du 11 juin, convoquées le mois dernier par Milo Djukanovic après avoir dissout le Parlement.

(Reportage Aleksandar Vasovic; version française Jean Terzian)

