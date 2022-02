Montpellier cale, la Section héroïque !

Avant l'un des chocs de cette 18e journée de Top 14 entre La Rochelle et Clermont ce samedi soir à 21h05, cinq rencontres se disputaient dans l'après-midi. Restant sur huit victoires consécutives en championnat, Montpellier a finalement mis fin à cette superbe série à Brive. Les Héraultais ont arrachés le match nul sur un essai de Guirado, après avoir connu bien des difficultés face à des Brivistes en manque de réussite (16-16). Réduite à 13 contre 15 pendant près d'une demi-heure, la Section Paloise n'a rien lâché, même après deux essais encaissés coup sur coup, et a finalement résisté jusqu'au bout, grâce à une avance au tableau d'affichage prise plus tôt dans la partie (27-22). Les Castrais se sont eux aussi imposés in-extremis face au LOU (19-17), après une pénalité dans les dernières minutes d'Urdapilleta. Enfin, le Stade Français a corrigé le BO (65-19), tandis que Toulon a pris l'air en l'emportant face à l'USAP (29-18).

par Robin Joanchicoy (iDalgo)