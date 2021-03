Monument annonce ses résultats financiers pour le deuxième trimestre 2021 (ci-après « T2 2021 ») 03/03/2021 | 19:15 Envoyer par e-mail :

Cathy Zhai, présidente-directrice générale, a déclaré : « Sur les six premiers mois de l'exercice 2021, la Société a achevé l'évaluation économique de chacun de ses projets en propriété exclusive, elle a conclu la transaction de la coentreprise Tuckanarra et rationalisé le portefeuille aurifère en concluant l'accord définitif de vente du projet de base axé sur le métal Mengapur après le deuxième trimestre. Une fois la transaction Mengapur conclue, la stratégie de la Société consistera à « débloquer de la valeur » grâce au produit de la transaction mis à disposition pour faire avancer le portefeuille aurifère de la Société en Australie-occidentale et en Malaisie, ainsi que pour soutenir le développement de l'entreprise. » Faits marquants du deuxième trimestre : 3 754 onces (« oz ») d'or vendues pour 6,84 millions USD (T2 2020 : 4 473 oz pour 6,61 millions USD) ;



Prix moyen trimestriel de l'or réalisé à 1 889 USD/oz (T2 2020 : 1 486 USD/oz) ;



Le coût au comptant par once vendu était de 1 103 USD/oz (T2 2020 : 903 USD/oz) ;



La marge brute a augmenté de 5 % pour atteindre 2,69 millions USD (T2 2020 : 2,57 millions USD) ;



2 963 oz d'or produites (T2 2020 : 4 827 oz) ;



Le coût total de maintien par once (« CTMO ») a augmenté pour atteindre 1 601 USD/oz (T2 2020 : 1 245 USD/oz) ;



Vente à Odyssey de 80 % des parts du projet Tuckanarra afin de faire progresser l'exploration ; et



Vérifications de diligence raisonnable achevées sur la transaction Mengapur.

Trimestre clos au

31 décembre, Semestre clos au

31 décembre 2020 2019 2020 2019 Production Minerai extrait (t) 112 073 88 255 193 649 135 052 Minerai traité (t) 152 836 215 305 319 268 449 334 Teneur moyenne d'alimentation de l'usine (g/t) 0,89 0,98 0,94 0,98 Taux de récupération de traitement (%) 58 % 66 % 61 % 69 % Récupération d'or (oz) 2 560 4 456 5 903 9 783 Production d'or (1) (oz) 2 963 4 827 6 467 9 679 Vente d'or (oz) 3 754 4 473 6 854 8 796 Financement (exprimé en milliers d'USD) $ $ $ $ Chiffre d'affaires 6 835 6 606 12 754 12 949 Marge brute provenant des activités d'extraction 2 694 2 566 5 753 5 213 Bénéfice avant autres éléments 1 159 653 3 102 1 399 Perte nette (649) (1 829) (511) (1 621) Flux de trésorerie (sortis) fournis par les opérations 796 (783) 1 543 429 Fonds de roulement 20 384 20 351 20 384 20 351 Perte par action – de base et diluée (USD/action) (0,00) (0,01) (0,00) (0,01) Trimestre clos au

31 décembre Semestre clos au

31 décembre 2020 2019 2020 2019 Autre USD/oz USD/oz USD/oz USD/oz Prix moyen réalisé de l'or par once vendue (2) 1 889 1 486 1 899 1 481 Coût au comptant par once vendue : Extraction 365 230 323 205 Traitement 552 527 520 532 Redevances 172 135 168 129 Exploitation, nette de l'argent récupéré 14 11 10 14 Coût total au comptant par once vendue 1 103 903 1 021 880 Récupération d'argent dérivé 1 1 1 1 Frais d'exploitation 40 0 26 0 Dépenses d'entreprise 104 111 96 124 Désactualisation de l'obligation de mise hors service des immobilisations 9 10 10 11 Dépenses d'exploration et d'évaluation 19 49 15 49 Dépenses en immobilisations de maintien 324 170 219 198 Récupération d'argent dérivé 1 1 1 1 Total des coûts de maintien par once vendue 1 601 1 245 1 389 1 264

(1 ) Définie comme une bonne livraison de lingots d'or d'après la London Bullion Market Association (« LBMA »), déduction faite de la dose d'or en transit et de l'ajustement des raffineries. (2 ) Monument a réalisé 1 889 USD/oz et 1 899 USD/oz pour le trimestre et le semestre clos au 31 décembre 2020. (3 ) Le coût total au comptant par once comprend les coûts de production tels que l'extraction, le traitement, l'entretien des installations de gestion des résidus et d'administration des camps, les redevances et les coûts d'exploitation tels que les frais de stockage, d'arrêt temporaire de la production minière, de développement communautaire et de propriété, déduction faite des crédits de sous-produits. Le coût au comptant exclut l'amortissement, la déplétion, les dépenses de désactualisation, les coûts de production en suspens, les dépenses en capital, les dépenses d'exploration et les dépenses d'administration d'entreprise. Les lecteurs sont invités à se reporter à la section 14 : « Mesures de performances non conformes aux normes IFRS ». Le coût total de maintien par once inclut les coûts totaux au comptant et ajoute les dépenses de maintien du capital, les dépenses administratives d'entreprise pour la mine d'or Selinsing, y compris la rémunération en actions, les coûts d'exploration et d'évaluation, ainsi que la désactualisation des obligations de mise hors service des actifs. Certaines autres dépenses en espèces, y compris les paiements fiscaux et les coûts d'acquisition, ne sont pas incluses. Les lecteurs sont invités à se reporter à la section 14 : « Mesures de performances non conformes aux normes IFRS ». Analyse de la production Production aurifère au 2e trimestre 2021 de 2 963 oz, soit une baisse de 39 % par rapport aux 4 827 oz du 2e trimestre 2020. Pour le semestre clos au 31 décembre 2020, la production d'or était de 6 467 oz, soit une baisse de 33 % par rapport aux 9 679 oz produites pour le semestre clos au 31 décembre 2019. La diminution est principalement attribuable à la réduction de l'alimentation de l'usine due à la pénurie de minerai broyé et à la baisse du taux de récupération due au blocage de l'or dans le minerai sulfuré lixiviable et l'or extrait du circuit avec une charge d'or plus faible en carbone.

Le volume de minerai traité au 2e trimestre 2021 a diminué pour atteindre 152 836 t, par rapport à 215 305 t au 2e trimestre 2020. Pour le semestre clos au 31 décembre 2020, le minerai traité a diminué pour atteindre 319 268 oz, comparé à 449 334 oz pour le semestre clos au 31 décembre 2019. La diminution de l'alimentation de l'usine est principalement attribuable à la pénurie de minerai broyé due à la faible production minière, à son tour causée par la pénurie d'approvisionnement en explosifs, et par le manque de minerai d'oxyde de très faible teneur stocké. La teneur moyenne de l'alimentation de l'usine était de 0,89 g/t par rapport à 0,98 g/t au 2e trimestre 2020. Pour le semestre clos au 31 décembre 2020, la teneur moyenne de l'alimentation de l'usine était de 0,94 g/t par rapport à 0,98 g/t pour le semestre clos au 31 décembre 2019. Le taux de récupération de traitement du 2e trimestre 2021 a diminué pour passer de 66 % au 2e trimestre 2020 à 58 %. Pour le semestre clos au 31 décembre 2020, le taux de récupération de traitement a diminué pour atteindre 61 %, comparé à 69 % pour le semestre clos au 31 décembre 2019. La baisse du taux de récupération de traitement est principalement attribuable à la baisse des récupérations obtenues à partir du traitement du minerai sulfuré lixiviable.

Le coût au comptant par once au 2e trimestre 2021 a augmenté de 22 % pour atteindre 1 103 USD/oz par rapport à 903 USD/oz au 2e trimestre 2020. Pour le semestre clos au 31 décembre 2020, le coût au comptant par once a augmenté de 16 % pour atteindre 1 021 USD/oz, comparé à 880 USD/oz pour le semestre clos au 31 décembre 2019. L'augmentation est principalement attribuable aux services d'exploration supplémentaires de déshydratation des puits, à la mise en place de l'extraction de Peranggih et au transport du minerai vers Selinsing, aux réactifs supplémentaires, au temps de traitement et à l'énergie requise pour la lixiviation des matériaux sulfurés et à un taux d'extraction plus faible avec des frais généraux relativement fixes.

Les stocks de minerai ont diminué principalement en raison de l'impact négatif de la pénurie d'explosifs qui a entraîné une baisse du taux d'extraction pas encore compensée. La pandémie de COVID-19 n'a pas aidé à atteindre cet objectif. La Société a déployé des efforts pour améliorer l'équilibre des stocks.

Analyse financière Les ventes d'or ont généré un chiffre d'affaires au 2e trimestre 2021 de 6,84 millions USD contre 6,61 millions USD au 2e trimestre 2020. Le chiffre d'affaires des ventes d'or est provenu de la vente de 3 754 oz (T2 2020 : 4 473 oz) d'or à un prix réalisé moyen de 1 889 USD par once (T2 2020 : 1 486 USD par once) et de la livraison de 704 oz (T2 2020 : 723 oz) pour remplir les obligations prépayées d'or à un prix d'or London Fix PM moyen de 1 525 USD par once (T2 2020 : 1 429 oz). Pour le semestre clos au 31 décembre 2020, le produit des ventes d'or s'est monté à 12,75 millions USD, contre 12,95 millions USD pour le semestre clos au 31 décembre 2019. Pour le semestre clos au 31 décembre 2020, le produit des ventes d'or est provenu de la vente de 6 854 oz (semestre clos au 31 décembre 2019 : 8 796 oz) d'or à un prix réalisé moyen de 1 899 USD par once (semestre clos au 31 décembre 2019 : 1 481 USD par once) et la livraison de 704 oz (semestre clos au 31 décembre 2019 : 1 446 oz) pour remplir les obligations prépayées d'or à un prix d'or London Fix PM moyen de 1 525 USD par once (T2 2020 : 1 429 USD par once).

Les coûts totaux de production du 2e trimestre 2021 ont augmenté de 3 % pour atteindre 4,14 millions USD par rapport aux 4,04 millions USD du 2e trimestre 2020. Pour le semestre clos au 31 décembre 2020, les coûts totaux de production ont diminué de 10 % pour atteindre 7,00 millions USD , par rapport à 7,74 millions USD pour le semestre clos au 31 décembre 2019. L'augmentation et/ou la diminution reflète l'augmentation et/ou la diminution du chiffre d'affaires de l'or et reflète la différence de calendrier entre les ventes d'or et la hausse des coûts d'extraction et de traitement par rapport à la même période l'an dernier.

La marge brute pour le 2e trimestre 2021 était de 2,69 millions USD avant les dépenses d'exploitation et l'amortissement et la désactualisation hors trésorerie. Cela marque une hausse de 5 % par rapport au niveau de 2,57 millions USD au 2e trimestre 2020. La marge brute pour le semestre clos au 31 décembre 2020 était de 5,73 millions USD, soit une augmentation de 10 % par rapport à 5,21 millions USD pour le semestre clos au 31 décembre 2019. L'augmentation de la marge brute est attribuable à une hausse du prix moyen réalisé de l'or, mais a été compensée par la baisse du volume de ventes d'or et par des coûts d'extraction et de traitement plus élevés.

La perte nette pour le 2e trimestre 2021 s'est élevée à 0,65 million USD, ou (0,00 USD) par action, par rapport à une perte nette de 1,83 million USD, ou (0,01 USD) par action au 2e trimestre 2020. La perte nette pour le semestre clos au 31 décembre 2020 s'est élevée à 0,51 million USD ou (0,00 USD) par action, contre une perte nette de 1,62 million USD (0,01 USD) par action pour le semestre clos au 31 décembre 2019. La variation a été causée par des revenus plus élevés issus des opérations d'extraction.

Au 31 décembre 2020, le solde de la trésorerie et des équivalents de trésorerie s'élevait à 14,57 millions USD, soit une augmentation de 4,44 millions USD par rapport au solde de 10,13 millions USD au 30 juin 2020. Au 31 décembre 2020, la Société disposait d'un fonds de roulement en solde positif de 20,38 millions USD, comparable à celui du 30 juin 2020, à 18,79 millions USD.

La trésorerie provenant des activités d'exploitation pour le 2e trimestre 2021 était de 0,80 million USD (T2 2020 : trésorerie utilisée dans les activités d'exploitation de 0,78 million USD) pour le semestre clos au 31 décembre 2020, la trésorerie provenant des activités d'exploitation était de 1,54 million USD (semestre clos au 31 décembre 2019 : 0,43 million USD).

Développement Mine d'or Selinsing Au cours du deuxième trimestre, la mine d'or Selinsing a privilégié la construction de l'usine de flottation pour la première phase du projet de production d'or de sulfure. Orway Mineral Consultants a été engagé pour optimiser la conception de la flottation en se basant sur le travail d'étude de faisabilité effectué afin de produire des concentrés aurifères commercialisables. Le laboratoire sur site a poursuivi ses tests pour l'adaptation et la multiplication par biolixiviation de l'inoculum au niveau du concentré de flottation, notamment en procédant à des essais d'or récupérable par gravité (GRG) et de carbone en lixiviat (CIL) sur des échantillons de concentrés externes, un essai sur lot d'évaluation de la susceptibilité à la biolixiviation (BAT) sur un échantillon sélectionné de concentré externe, un essai bouteille en rotation du procédé CIL sur les résidus solides de lixiviat, des essais de lixiviation diagnostique sur une sélection d'échantillons, en menant un programme de test de flottation plus propre sur le minerai de transition BRC3, ainsi que des essais GRG et CIL de routine sur les échantillons de contrôle de teneur à Selinsing. De nouveaux travaux de développement ont été menés sur une étude documentaire d'extraction souterraine, le développement de l'ISR, la réduction de l'extraction et des travaux d'essai pour l'évaluation de l'extraction d'oxyde à Peranggih afin de soutenir la production d'or à Selinsing. Projet aurifère de Murchison Les travaux de développement en cours à Murchison visent à optimiser la cible d'exploration régionale pour établir le projet de Murchison et un éventuel projet de base ainsi que pour évaluer les possibilités d'un début de production. Le plan de vie minière a été réalisé par la direction et l'examen indépendant mené par SRK s'est poursuivi jusqu'au troisième trimestre, en s'intéressant notamment à la modélisation des ressources, à l'optimisation et la planification de l'extraction, aux récupérations métallurgiques et à la conformité, en vue de son achèvement en mars 2021. En parallèle, les données géophysiques provenant d'enquêtes historiques (des données magnétiques et études EM principalement) pour Burnakura et Gabanintha ont été examinées et les formes des cibles d'exploration, les classements et les explications ont été affinés. Transactions Au cours du trimestre, en octobre 2020, la Société a conclu un accord de coentreprise (ci-après la « Transaction ») avec Odyssey Gold Ltd (ASX : « ODY »), et la transaction a été conclue en décembre 2020. Conformément à la Transaction, la Société a vendu 80 % de ses parts dans le projet aurifère de Tuckanarra à Odyssey pour une contrepartie cumulée de 5,00 millions AUD en espèces (soit 3,81 millions USD) ; elle conserve une participation donnant droit à redevances nettes de 1 % des fonderies par rapport à la part d'ODY en pourcentage, et une participation de 20 % dans le projet aurifère de Tuckanarra avec intérêt passif jusqu'à la décision d'extraction, sous réserve que le minerai d'or d'ODY soit traité par l'usine aurifère de Burnakura de Monument conformément aux conditions commerciales. Odyssey et Monument développeront conjointement le projet aurifère de Tuckanarra par le biais d'une coentreprise non constituée visant à faire avancer le projet aurifère de Tuckanarra situé dans le complexe aurifère de Murchison. Progrès des explorations Malaisie Un programme de forage à circulation inverse (RC) d'exploration a été achevé au 2e trimestre, composé de 947 m sur 14 trous aux puits 4, 5 et 6. Le programme a débuté au début du mois de décembre 2020, et se poursuivra au 3e trimestre 2021 avec plus de quatre trous supplémentaires de 181 m restant à forer en janvier 2021. Au total, 1 051 échantillons ont été collectés. Les interceptions de forage à teneur élevée retenues sur ce programme sont les suivantes : MSMRC 167 ; 1 m à 14,20 g/t d'or à partir de 26 m ; MSMRC 179 ; 3 m à 21,48 g/t d'or à partir de 72 m dont 1 m à 60,71 g/t ; et MSMRC 179 ; 17 m à 2,10 g/t d'or à partir de 5 m. Le programme de forage vise à déterminer les zones de minéralisation présentant des teneurs moyennes pouvant faire l'objet d'une exploitation économique à court terme. Une fois ces zones déterminées, des matériaux seront extraits pour alimenter l'usine de traitement. Sur le site de prospection de Peranggih, le programme de forage peu profond par roto-percussion à l'air (RAB) s'est poursuivi en octobre 2020. Au cours du trimestre, 12 591 m supplémentaires de trous à forage GC peu profonds et à espacement fermé de 5 x 5 m pour une profondeur maximale de 10 m ont été forés pour combler l'écart existant et étendre la couverture de la minéralisation de surface le long de la longueur de frappe de 540 m et stériliser les déchets qui doivent être éliminés à des fins d'extraction. Le programme de forage GC en cours a permis d'identifier 82 674 tonnes à 0,89 g/t d'or avec 2 365 oz d'or contenu, pour un total combiné de 154 785 tonnes à 0,89 g/t d'or et 4 418 oz. Australie occidentale Au cours du trimestre, un programme d'échantillonnage par grapillage a été achevé dans le cadre du projet Gabanintha en vue de confirmer les ressources historiques conformes aux normes JORC. Le programme a été achevé sur une décharge minière historique du gisement de Tumblegum. Les échantillons de prélèvement restitués par ALS indiquent une teneur moyenne de 1,79 g/t d'or et les résultats comparatifs de Minanalytical, Canning Vale ont restitué 1,77 g/t d'or via la technique d'essai utilisée par Chrysos Photon. Ce matériau pourrait constituer un apport en minerai à faible coût au départ pour un lancement d'exploitation. L'organisation des données de géologie sur le serveur a été encore améliorée au cours du trimestre, et de nouvelles salles de données ont été créées pour chacun des projets. Cela améliorera considérablement l'efficacité, ce qui sera particulièrement important à mesure que Monument avancera dans la préparation de vastes programmes d'exploration et d'éventuels lancements d'extraction. À propos de Monument Monument Mining Limited (TSX-V : MMY, FSE : D7Q1) est un producteur d'or canadien reconnu qui possède et exploite la mine d'or Selinsing en Malaisie. Son équipe de direction expérimentée est axée sur la croissance et fait progresser plusieurs projets d'exploration et de développement, notamment le projet de cuivre-fer de Mengapur, dans l'État de Pahang en Malaisie, et les projets aurifères de Murchison comprenant Burnakura, Gabanintha et 20 % de Tuckanarra via une coentreprise dans la zone de Murchison en Australie-Occidentale. La Société emploie environ 200 personnes dans les deux régions, et est déterminée à atteindre les normes les plus élevées en matière de gestion de l'environnement, de responsabilité sociale, de santé et de sécurité pour ses employés et ses communautés voisines. Cathy Zhai, présidente-directrice générale

