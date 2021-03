Moody’s ESG : contrat avec Goldman Sachs AM sur les risques climatiques des émetteurs souverains 19/03/2021 | 10:31 Envoyer par e-mail :

Moody's ESG Solutions Group a annoncé que Goldman Sachs Asset Management (Goldman Sachs) a choisi les scores de risque climatique des émetteurs souverains fournis par la filiale Four Twenty Seven de Moody's pour lui permettre d'évaluer ses critères ESG de risque souverain. L'ensemble de données fournit une vue détaillée de l'exposition future de la population mondiale, de l'économie et de l'agriculture à un éventail de risques physiques liés au climat.



Alors que l'impact de facteurs climatiques comme les températures plus élevées, les sécheresses, l'élévation du niveau des océans et les événements météorologiques plus extrêmes devraient augmenter au fil du temps, Goldman Sachs utilisera l'ensemble de données pour contribuer à son propre cadre ESG propriétaire de gestion du risque souverain. Cette évaluation de l'exposition au risque climatique sera associée à l'analyse qualitative, par les équipes de Goldman Sachs en charge des investissements, des capacités des pays à s'adapter aux risques physiques.



" Les obligations souveraines font partie intégrante de nos portefeuilles de titres à revenu fixe, mais des incertitudes intrinsèques rendent difficile la quantification de l'impact du changement climatique sur les pays sur le long terme ", a déclaré Prakriti Sofat, directrice exécutive de Goldman Sachs Asset Management. " L'utilisation de cet ensemble de données nous aidera à évaluer ce risque en évolution et à le refléter dans nos décisions d'investissement. "





