Moody's abaisse d'un cran la note de crédit du Mexique, mais améliore les perspectives

Se rapprochant de la catégorie spéculative, la note senior non garantie à long terme du Mexique est désormais "Baa2".

"Les cicatrices économiques qui ont eu lieu pendant la pandémie ne seront pas inversées et, par conséquent, il y aura un écart persistant entre le niveau de tendance pré-pandémique pour le PIB et les estimations actuelles pour 2022-24", a déclaré l'agence dans une obligation.

La faible dynamique d'investissement a été un moteur important de la sous-performance économique, en particulier depuis 2018, lorsque Andres Manuel Lopez Obrador a été élu président, a déclaré Moody's.

"Cela, ainsi qu'un programme de soutien budgétaire contraint, ont contribué à une reprise économique retardée après le choc de la pandémie", a-t-elle ajouté.

En l'absence de chocs imprévus et dans l'hypothèse d'une augmentation des pressions économiques et budgétaires, l'agence a modifié les perspectives du Mexique en les faisant passer à "stables", en faisant valoir que le profil de crédit restera aligné sur celui des gouvernements notés de manière similaire jusqu'à la fin de l'administration actuelle.

Elle a également noté que la gestion budgétaire prudente sous l'austère Lopez Obrador a limité la détérioration du fardeau de la dette du gouvernement.

Réitérant sa promesse de renforcer les finances publiques et de maîtriser la dette, le ministère des finances a répondu dans un communiqué que le pays dispose des "amortisseurs financiers" pour résister aux risques mondiaux.

Julio Ruiz, économiste en chef pour le Mexique à la banque brésilienne Itau, a soutenu que l'économie mexicaine avait encore un long chemin à parcourir pour atteindre ses niveaux pré-pandémiques.

"En supposant un contexte où les facteurs externes sont favorables, les entreprises auraient au moins besoin de plus de certitude de la part du gouvernement pour augmenter les investissements", a déclaré l'ancien fonctionnaire du ministère des finances. "Il ne peut y avoir de changements constants de politique".

Plus tôt cette semaine, l'agence de notation rivale S&P Global Ratings a relevé la perspective de crédit du Mexique de "négative" à "stable", en raison d'améliorations des politiques fiscales et monétaires et de ce qu'elle a appelé "moins d'incertitude concernant la politique énergétique".

Lopez Obrador n'a pas réussi, plus tôt cette année, à faire adopter une révision constitutionnelle controversée de l'électricité.