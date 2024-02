L'agence de notation Moody's a terminé vendredi son examen d'Israël et a abaissé la note du pays de "A1" à "A2", citant des risques politiques et fiscaux importants pour le pays en raison de sa guerre avec le groupe militant palestinien Hamas.

"Bien que les combats à Gaza puissent diminuer en intensité ou s'arrêter, il n'y a actuellement aucun accord pour mettre fin aux hostilités de manière durable et aucun accord sur un plan à plus long terme qui rétablirait complètement et renforcerait éventuellement la sécurité d'Israël", a déclaré Moody's dans un communiqué.

Les forces israéliennes se sont préparées vendredi à un

attaque terrestre

contre le Hamas dans la ville de Rafah, au sud de Gaza, où des centaines de milliers de personnes déplacées par les violences plus au nord sont prises au piège dans des conditions désespérées.