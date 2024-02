WASHINGTON (awp/afp) - L'agence de notation Moody's a abaissé vendredi d'un cran la note de la dette d'Israël, à A2, en raison du conflit avec le Hamas palestinien, et l'a assortie d'une perspective négative, ce qui signifie qu'elle pourrait l'abaisser de nouveau dans les mois à venir.

"Le principal facteur" de cette baisse, précise Moody's dans son communiqué, est l'évaluation "selon laquelle le conflit militaire en cours avec le Hamas, son contrecoup et ses conséquences plus larges augmentent sensiblement le risque politique pour Israël et affaiblissent ses institutions exécutives et législatives ainsi que sa solidité budgétaire".

afp/rp