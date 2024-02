L'agence de notation Moody's a abaissé la note de crédit d'Israël vendredi, citant les risques politiques et fiscaux importants que fait peser sur le pays la guerre avec le groupe militant palestinien Hamas.

L'impact du conflit augmente le risque politique et affaiblit les institutions exécutives et législatives d'Israël, ainsi que sa solidité budgétaire dans un avenir prévisible, a déclaré Moody's, qui avait commencé l'examen en vue d'un abaissement de la note le 19 octobre.

La note du pays a été ramenée à "A2", soit cinq crans au-dessus de la catégorie "investissement", tandis que Moody's a maintenu ses perspectives de crédit à un niveau négatif, ce qui signifie qu'un nouvel abaissement est possible.

La guerre entre Israël et le Hamas, qui fait rage depuis le 7 octobre, est le dernier épisode en date d'un conflit entre Israéliens et Palestiniens qui dure depuis sept décennies et déstabilise le Moyen-Orient.

"Bien que les combats à Gaza puissent diminuer en intensité ou faire une pause, il n'y a actuellement aucun accord pour mettre fin aux hostilités de manière durable et aucun accord sur un plan à plus long terme qui rétablirait complètement et renforcerait éventuellement la sécurité d'Israël", a déclaré l'agence Moody's dans un communiqué vendredi.

L'agence s'attend à ce que le fardeau de la dette d'Israël soit "matériellement plus élevé" que prévu avant le conflit et à ce que les dépenses de défense soient presque deux fois plus élevées qu'en 2022 d'ici la fin de l'année, selon son scénario de base.

Israël a mené une offensive aérienne et terrestre sur la bande côtière de Gaza après que les militants du Hamas ont tué 1 200 personnes et pris 253 otages.

Le ministère de la santé de Gaza affirme qu'au moins 27 585 Palestiniens ont été tués et que des milliers d'autres sont probablement ensevelis sous les décombres.

Il n'y a eu qu'une seule trêve à ce jour, qui a duré une semaine à la fin du mois de novembre.

"Si des négociations sont actuellement en cours pour obtenir la libération des otages contre un cessez-le-feu temporaire et une augmentation de l'aide humanitaire à Gaza, il n'y a aucune certitude quant à la probabilité, au calendrier et à la durabilité d'un tel accord", a déclaré Moody's.

Les forces israéliennes se sont préparées vendredi à un assaut terrestre contre le Hamas dans la ville de Rafah, au sud de la bande de Gaza, après que le Premier ministre Benjamin Netanyahu a rejeté la dernière offre du Hamas concernant un cessez-le-feu et le retour des otages détenus dans la bande de Gaza.

Plus d'un million de personnes chassées vers le sud par les bombardements israéliens sur Gaza s'entassent à Rafah et dans les zones environnantes.

Le président américain Joe Biden a qualifié la réponse d'Israël aux attaques du Hamas d'"excessive", et les Nations unies ont déclaré que les civils palestiniens de Rafah devaient être protégés.