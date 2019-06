Moody's abaisse la note de la Turquie, Ankara proteste

(Actualisé avec réaction officielle turque)

ISTANBUL, 14 juin (Reuters) - L'agence Moody's a abaissé vendredi la note souveraine de la Turquie, l'enfonçant un peu plus bas dans la catégorie des titres dits spéculatifs ("junk"), une décision remise en cause par Ankara.

La note turque est ramenée à "B1" contre "Ba3" et sa perspective reste négative, ce qui implique qu'un abaissement supplémentaire est envisageable. Moody's l'avait abaissée de "Ba2" à "Ba3" au mois d'août de l'an dernier.

L'agence explique dans un communiqué que sa confiance dans la capacité d'Ankara à continuer d'attirer les capitaux nécessaires pour assurer chaque année le service de la dette et soutenir la croissance est en train de diminuer.

Elle juge que la Turquie reste "très vulnérable à une période prolongée de volatilité économique et financière élevée" et s'attend à ce que ses réserves de change, déjà faibles, diminuent encore au cours des deux prochaines années.

Le Trésor et le ministère des Finances turcs ont rapidement réagi en déclarant que la décision de Moody's n'était pas justifiée par les indicateurs économique et qu'elle soulevait donc "des interrogations sur l'objectivité et l'impartialité des analyses de l'institution".

(Daren Butler et Tuvan Gumrukcu; Marc Angrand pour le service français)