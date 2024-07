L'agence de notation Moody's a abaissé la note souveraine du Kenya au niveau de la catégorie "junk" lundi, citant la capacité réduite à mettre en œuvre une stratégie d'assainissement budgétaire pour contenir le fardeau de la dette.

Moody's a abaissé les notes d'émetteur à long terme en monnaie locale et en devises étrangères et les notes de la dette senior non garantie en devises étrangères de B3 à Caa1, tout en maintenant une perspective "négative".