Moody's abaisse la perspective du Royaume Uni, à négative

Washington (awp/afp) - L'agence de notation financière Moody's a annoncé vendredi avoir abaissé la perspective accompagnant la note de la dette à long terme du Royaume-Uni, relevant "l'affaiblissement des institutions" dans un contexte de difficile sortie de l'Union européenne (Brexit).

"La vigueur économique et budgétaire du Royaume-Uni pourrait être plus faible et plus exposée aux chocs que prévu précédemment", explique en outre Moody's dans un communiqué. La note de la dette est maintenue à Aa2.

Moody's observe de plus que Londres "a du mal à faire face à l'ampleur des défis politiques auxquels elle est actuellement confrontée".

"L'inertie croissante et, parfois, la paralysie" politique "ont montré à quel point le côté prévisible qui distinguait traditionnellement le cadre institutionnel du Royaume-Uni a diminué", expliquent les économistes de l'agence de notation.

Selon elle, le Brexit a été "le catalyseur de l'érosion de la force institutionnelle" et l'affaiblissement est susceptible de durer.

Les difficultés actuelles autour des conditions de la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne paralysent et divisent le pays depuis le vote des Britanniques en 2016.

Et le Brexit a déjà dû être repoussé à trois reprises.

Des législatives anticipées doivent avoir lieu le 12 décembre, pour une sortie de l'UE prévue fin janvier.

Les négociations de sortie de l'UE ont longtemps achoppé sur la question de la frontière entre l'Irlande et le Royaume-Uni avant d'aboutir finalement à un compromis. Ce compromis n'a toutefois pas été encore adopté au Parlement britannique.

afp/rp