Moody's adopte une perspective négative sur les notes souveraines mondiales

Moody's, qui a déjà abaissé les perspectives des notes de la Grande-Bretagne, de l'Afrique du Sud, de l'Inde, du Mexique, de la Turquie et de Hong Kong, ajoute que les incertitudes politiques et les conflits commerciaux, à commencer par celui qui oppose les Etats-Unis et la Chine, vont pénaliser les économies ouvertes et celles qui exportent des matières premières.

Un climat général de plus en plus tendu risque aussi de fragiliser les institutions nationales et internationales, donc d'accroître le risque de crise tout en réduisant les moyens d'y faire face, ajoute-t-elle dans une étude qui porte sur les 142 pays qu'elle note, représentant au total 63.200 milliards de dollars (57.200 milliards d'euros) de dettes souveraines.

"Il y a peu de points positifs et le risque de voir émerger davantage de points négatifs augmente", poursuit-elle. "Les politiques imprévisibles engendrent un environnement économique et budgétaire imprévisible."

Si le conflit USA-Chine reste la principale illustration de cette tendance, les tensions sont à la hausse aussi dans le Golfe, entre le Japon et la Corée du Sud, entre l'Inde et le Pakistan, entre les Etats-Unis et l'Union européenne ou encore entre l'UE et la Grande-Bretagne, note le rapport.

Moody's prévoit désormais que la croissance mondiale avoisinera 2,6% l'an prochain comme cette année après 3% en 2018.

(Marc Jones, version française Marc Angrand)