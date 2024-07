PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'agence de notation financière Moody's a prévenu qu'elle pourrait abaisser de "stable" à "négative" la perspective de sa note de crédit "Aa2" pour la France, si l'orientation des finances publiques et de la dette du pays venait à se détériorer plus que prévu en raison des incertitudes politiques découlant des récentes élections législatives. "Un affaiblissement de l'engagement [du gouvernement, ndlr] en faveur de l'assainissement budgétaire accentuerait les pressions négatives sur le crédit", a expliqué Moody's dans un communiqué. En outre, en cas d'effet négatif à moyen terme de la situation politique sur "le potentiel de croissance et/ou la trajectoire budgétaire de la France", Moody's prévient que la perspective d'un "renversement des réformes mises en oeuvre depuis 2017, telles que la libéralisation du marché du travail et la réforme des retraites", pèseraient sur la note de crédit. (adore@agefi.fr) ed: DID

July 09, 2024 07:37 ET (11:37 GMT)