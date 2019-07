Moody's confirme "Aa2" pour le Tessin, perspective "stable"

Zurich (awp) - Moody's a confirmé sa note Aa2 d'émetteur à long terme pour le Tessin, ainsi que la perspective "stable". Dans une note diffusée dans la nuit de lundi à mardi, l'agence de notation met en avant la balance opérationnelle brute positive et la réduction de l'endettement du canton italophone.

Moody's salue la politique fiscale visant à maintenir l'équilibre financier sur le long terme, la gestion des liquidités et du désendettement, ainsi qu'une "économie forte et diversifiée". Et de rappeler que les finances cantonales sont sorties des chiffres rouges au niveau opérationnel en 2017, un an plus tôt que prévu.

Au chapitre des risques, l'agence new-yorkaise souligne une exposition toujours élevée à la dette, qui devrait se stabiliser puis diminuer ces deux prochaines années, ainsi que les garanties étatiques émises pour couvrir la banque cantonale (BancaStato).

buc/ck