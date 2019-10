Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Moody’s Corporation a annoncé qu'elle va acquérir une part minoritaire dans la société SynTao Green Finance (STGF), un fournisseur leader de données et analyses environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) sis et actif en Chine. Les données de STGF concernent des sociétés chinoises cotées en bourse, des émetteurs d'obligations et des tendances de développement de macro ESG. Les conditions de la transaction n'ont pas été divulguées et n'auront pas d'impact substantiel sur les résultats financiers de Moody’s en 2019. La transaction sera effective d’ici début novembre 2019.Cette transaction va s'ajouter aux récentes acquisitions de Moody's, à savoir Vigeo Eiris, un fournisseur international leader de la recherche, des données et des évaluations ESG ; et Four Twenty Seven, Inc., chef de file des données et des analyses en matière de risques climatiques.STGF fut le premier signataire chinois à joindre les Principes de l'investissement responsable de l'ONU (UNPRI) en tant que fournisseur de service, le premier vérificateur approuvé des obligations vertes en Chine, et le seul vérificateur chinois d'obligations vertes au sein du premier conseil des principes des obligations vertes et sociales de l'Association internationale des marchés de capitaux (ICMA). La société est également la fondatrice du China Social Investment Forum.