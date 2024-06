L'agence de notation Moody's a averti que les élections législatives anticipées en France sont négatives pour la cote de crédit du pays.

"Ces élections anticipées augmentent les risques pour l'assainissement budgétaire", a déclaré Moody's dans un communiqué lundi en fin de journée, qualifiant cette situation de "crédit négatif" pour la note Aa2 du pays, qui se situe un cran au-dessus de la note équivalente de Fitch et de S&P Global.

"L'instabilité politique potentielle est un risque de crédit étant donné la situation budgétaire difficile dont héritera le prochain gouvernement", a ajouté Moody's, précisant que la perspective actuellement "stable" de la note de la France pourrait être abaissée à "négative" si les mesures de la dette se détérioraient davantage.

"Un affaiblissement de l'engagement en faveur de l'assainissement budgétaire augmenterait également les pressions à la baisse sur le crédit", a déclaré Moody's.

Le président Emmanuel Macron a convoqué une élection législative surprise ce lundi, après avoir subi une défaite cuisante lors du vote du week-end au Parlement européen face au parti d'extrême droite de Marine Le Pen.

La décision inattendue de M. Macron, qui équivaut à un coup de dés sur son avenir politique, pourrait donner un pouvoir politique majeur à l'extrême droite après des années de mise à l'écart, et neutraliser sa présidence trois ans avant qu'elle ne s'achève.

Le vote législatif aura lieu le 30 juin, moins d'un mois avant le début des Jeux olympiques de Paris, et un second tour aura lieu en juillet.

Moody's a souligné que la charge de la dette du pays, qui dépasse déjà 110 % du PIB, est plus élevée que celle d'autres pays bénéficiant d'une notation similaire et qu'elle a augmenté de manière quasi continue depuis les années 1970 en raison de déficits budgétaires structurels importants et constants.

S&P Global

a dégradé

Au début du mois, S&P Global a abaissé la note de la France pour les mêmes raisons, et Moody's a indiqué ce qui la conduirait à faire de même.

"Les perspectives, et en fin de compte les notes, pourraient devenir négatives si nous devions conclure que la détérioration de l'accessibilité de la dette, que nous mesurons comme les paiements d'intérêts par rapport aux revenus et au PIB, sera significativement plus importante en France que chez ses pairs", a déclaré Moody's. (Reportage de Marc Jones ; Rédaction d'Amanda Cooper et Peter Graff)