L'agence de notation Moody's a abaissé la note de crédit de plusieurs banques américaines lundi et a averti qu'elle réexaminait le statut de certains des plus grands établissements du pays. Parmi eux, BNY Mellon, US Bancorp, State Street et Truist Financial.

Moody's a abaissé d'un cran la note de dix banques américaines et a placé certains géants bancaires sous surveillance en vue d'un éventuel abaissement de leur note, synonyme de dégradation de leur solidité financière. L'agence a également modifié ses perspectives en les rendant négatives pour plusieurs sociétés. Ce sont au total 27 banques qui sont concernées.

L'agence a réduit la notation crédit de M&T Bank, Pinnacle Financial Partners, Prosperity Bancshare et BOK Financial Corp. Elle a placé sous surveillance en vue d'un abaissement les notes de BNY Mellon, US Bancorp, State Street et Truist Financial.

Moody's a modifié la perspective de Capital One, Citizens Financial et Fifth Third Bancorp, entre autres, pour la faire passer de "stable" à "négative". L'agence de notation a également confirmé les notes de PNC Financial Services Group, Citizens et Huntington Bancshares, ainsi que d'autres banques.

Des résultats sous pression

"Les résultats du deuxième trimestre de nombreuses banques ont montré des pressions croissantes sur la rentabilité qui réduiront leur capacité à générer du capital interne", a écrit Moody's dans son étude. "Cette situation survient alors qu'une légère récession se profile, et que les banques sont confrontées à des risques accrus liés aux taux d'intérêt et à la gestion de leurs actifs et de leurs passifs, a indiqué l'agence de notation.

L'effondrement de la Silicon Valley Bank et de la Signature Bank au début de l'année a déclenché une crise de confiance dans le secteur bancaire américain, entraînant une ruée sur les dépôts dans une multitude de banques régionales, malgré les mesures d'urgence prises par les autorités pour rétablir la confiance.