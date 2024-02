Moody's place New York Community Bancorp sous surveillance en vue d'une révision à la baisse

Le 01 février 2024 à 03:20 Partager

L'agence de notation Moody's a placé mercredi toutes les notations et évaluations à long terme et à court terme de New York Community Bancorp et de sa filiale, Flagstar Bank, sous surveillance en vue d'une révision à la baisse.

Moody's a déclaré que l'action de notation reflétait la perte imprévue de NYCB dans ses immeubles de bureaux et multifamiliaux de New York, la faiblesse des bénéfices, la baisse importante de sa capitalisation et sa dépendance croissante à l'égard du financement de gros. La révision est intervenue après que la banque, qui a racheté certains actifs de Signature Bank l'année dernière, a annoncé qu'elle réduisait son dividende de 70 % et qu'elle augmentait son capital pour renforcer son bilan. Les actions de NYCB ont chuté de 46 % dans la matinée, mais ont ensuite réduit leurs pertes. Les achats de Signature Bank, ainsi que l'acquisition de Flagstar Bank en 2022, ont fait passer le bilan de NYCB au-dessus du seuil réglementaire de 100 milliards de dollars, qui est soumis à des exigences plus strictes en matière de capital et de liquidités. En décembre, ses actifs s'élevaient à 116,3 milliards de dollars. La réduction du dividende et la perte surprise de NYCB ont pesé sur les actions des banques régionales américaines, ravivant les craintes quant à la santé de prêteurs similaires.