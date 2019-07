Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Moody’s Corporation annonce une prise de participation majoritaire dans Four Twenty Seven, acteur de premier plan dans le domaine des données, de la veille et de l’analyse sur les risques climatiques physiques. Cette acquisition vient conforter l’engagement de Moody's à promouvoir l’usage, à l’échelle mondiale, de standards transparents et homogènes pour évaluer les risques et opportunités au regard des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). Les conditions de l’opération n’ont pas été communiquées.Four Twenty Seven, qui poursuivra ses activités sous son nom propre, conservera son siège social à Berkeley, Californie et constituera une filiale de Moody's Investors Service.Four Twenty Seven délivre des scores sur les risques physiques associés à des facteurs liés au climat et à d'autres problématiques environnementales telles que le stress thermique, le stress hydrique, les événements pluviométriques extrêmes, ouragans et typhons, ainsi que l'élévation du niveau des océans.Ses scores et analyses de portefeuille, qui lui assurent une large couverture au niveau mondial, ont vocation à quantifier l'exposition au risque climatique à travers différentes classes d'actifs en s'appuyant sur des données exhaustives sur plus de 2 000 sociétés cotées, un million d'infrastructures à travers le monde, 320 fonds de placement immobilier, 3 000 comtés aux États-Unis et 196 pays.Cette opération intervient dans le sillage de l'acquisition récente de Vigeo Eiris, leader en matière d'analyses, de données et d'évaluations au regard des critères ESG.