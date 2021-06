Négative depuis le 23 mars 2020, Moody’s révise aujourd’hui à stable sa perspective pour le secteur mondial de la gestion d'actifs. " Le retour à une perspective stable prend en considération la nette amélioration des conditions opérationnelles dans le secteur grâce à un redressement de la conjoncture macroéconomique, une reprise soutenue des marchés financiers et une plus grande appétence des investisseurs pour le risque ", explique le gestionnaire d'actifs.



Autant d'éléments qui ont conjointement permis aux actifs sous gestion (AUM) du secteur de revenir à des niveaux supérieurs aux plus-hauts atteints avant la pandémie et devraient conforter la solidité des profils de crédit des gestionnaires d'actifs au cours des 12 à 18 prochains mois malgré une dynamique concurrentielle qui s'est intensifiée consécutivement à la pandémie.