Moody's relève la note de l'Arabie saoudite à "Aa1" pour les monnaies locales et étrangères

L'agence de notation Moody's a relevé la note de l'Arabie saoudite pour les devises locales et étrangères de "Aa2" à "Aa1" vendredi, citant la prévisibilité accrue des politiques et des processus de prise de décision affectant les émetteurs non gouvernementaux. (Reportage de Vaibhav Sadhamta ; Rédaction de Shailesh Kuber)