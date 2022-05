Moody's voit un "terrain difficile" pour les économies émergentes alors que la guerre Russie-Ukraine s'étend.

Bien que le tableau général soit sombre, les exportateurs de matières premières connaîtront de meilleurs résultats que d'autres pays ou entreprises, a-t-elle ajouté.

L'agence de notation prévoit dans un rapport que près de 30 % des sociétés non financières notées des marchés émergents seraient confrontées à des "risques de crédit accrus" dans le pire des scénarios, dans lequel l'invasion de l'Ukraine par la Russie déclenche une récession mondiale et un resserrement des liquidités, y compris une suspension du commerce de l'énergie entre l'Europe et la Russie.

"Les entreprises qui servent les consommateurs sont susceptibles de souffrir un peu plus parce que leur porte-monnaie va être limité par l'inflation", a déclaré M. Sheth lors d'une conférence.

Les entreprises asiatiques sont plus exposées en raison des perturbations de la chaîne d'approvisionnement et de l'accès limité au financement, tandis que les entreprises d'Amérique latine sont moins exposées, selon l'étude de Moody's.

Dans un scénario moins grave, où les chocs sur les matières premières, l'inflation et les taux d'intérêt plus élevés paralysent la croissance mondiale en 2023, quelque 8 % des entreprises des marchés émergents seraient confrontées à un risque de crédit accru, selon l'étude.

La construction automobile est un secteur qui pourrait continuer à souffrir des perturbations de la chaîne d'approvisionnement.

Au niveau souverain, M. Sheth a ajouté que l'agence de crédit surveillait de près les élections dans les économies émergentes cette année, car la demande de changement dans un contexte de difficultés économiques et financières pourrait conduire à des changements politiques.

La Colombie organise des élections présidentielles de premier tour le 29 mai, tandis que le Brésil se rend aux urnes en octobre.

Le risque de crédit augmente lorsqu'un gouvernement démocratique se transforme en gouvernement autoritaire, et vice versa. Moody's a calculé que dans 25 % de ces cas, il y a des défaillances associées sur les obligations d'État du pays.

"C'est ainsi que le risque social devient un risque de crédit", a-t-elle déclaré.

Les pays qui ont maintenu une politique monétaire crédible visant à lutter contre l'inflation tout au long de la pandémie et de la guerre Russie-Ukraine seront confrontés à un risque financier moindre à moyen terme, a ajouté Mme Sheth.

"Regardez la Turquie - les marchés sont en quelque sorte en train de la punir", a déclaré Mme Sheth.