Moon Jae-in juge le dirigeant nord-coréen sincère sur le nucléaire

PARIS, 14 octobre (Reuters) - Le président sud-coréen, Moon Jae-in, juge son homologue nord-coréen Kim Jong-un "sincère" dans sa volonté de dénucléariser son pays, dans une interview publiée par Le Figaro lundi, à l'occasion de sa visite d'Etat en France.

"Au cours de nos trois rencontres cette année, j'ai pu constater qu'il avait une vision claire de la prospérité et de la paix au Sud et au Nord mais aussi une volonté ferme, à condition que son régime soit garanti, de consacrer toute son énergie au développement économique de son pays au détriment de l'arme nucléaire", déclare Moon Jae-in.

"Ces rencontres m'ont convaincu qu'il a pris la décision stratégique d'abandonner son arme nucléaire. Je crois que la dénucléarisation est maintenant officialisée, même au sein de la société nord-coréenne", ajoute-t-il.

Kim Jong-un s'est mis au ban des nations en affichant sa volonté de se doter de l'arme atomique, en multipliant les essais nucléaires et les tirs de missiles balistiques.

Le rapprochement diplomatique opéré ces derniers temps entre les deux Corées et entre la Corée du Nord et les Etats-Unis de Donald Trump ont permis d’apaiser les tensions provoquées par ce programme.

Le ministère français des Affaires étrangères reste cependant très prudent et souligne sur son site internet que Pyongyang n'a pas encore pris à ce jour de mesures concrètes en vue d’une dénucléarisation complète, vérifiable et irréversible.

"La France est préoccupée par le fait que la Corée du Nord continue de développer ses programmes nucléaire et balistique, comme l’attestent les rapports du panel d’experts des Nations unies. Elle estime que ces programmes continuent de représenter une menace en Asie et au-delà", lit-on dans une note postée le 24 septembre par le Quai d'Orsay sur son site.

PRIORITÉ ÉCONOMIQUE

Mais pour le président sud-coréen, qui s'entretiendra et dînera lundi avec Emmanuel Macron, il est temps de répondre aux efforts "difficilement consentis" par le jeune leader nord-coréen.

"Nous devons assurer Kim Jong-un qu'il a pris la bonne décision de dénucléariser et nous devons l'accompagner dans son désir de paix durable et solide", explique-t-il au Figaro.

"En avril, la Corée du Nord a adopté une nouvelle stratégie mettant la priorité sur le développement économique", ajoute-t-il. "Par ailleurs, elle est en train de mettre en pratique des mesures significatives de dénucléarisation, telles que le démantèlement du site d'essais nucléaires de Punggye-ri et la fermeture d'un site d'essais de moteurs de missiles balistiques à longue portée, à Dongchang-ri."

Si des "mesures correspondantes" sont prises par Washington, Kim Jong-un "s'est dit prêt à des gestes supplémentaires, comme la fermeture permanente des installations nucléaires de Yongbyon", précise encore Moon Jae-in.

Il souhaite que Kim Jong-un et Donald Trump parviendront, lors de leur deuxième sommet, à s'entendre sur des mesures concrètes et estime que la proclamation de la fin de la guerre de Corée constituerait un point de départ.

"On pourrait aussi discuter dans l'avenir, en fonction des progrès réalisés en matière de dénucléarisation, de l'allègement des sanctions et de la création d'un bureau de liaison entre Pyongyang et Washington", ajoute-t-il.

A propos de sa visite à Paris, le président sud-coréen dit vouloir poser les bases d'une coopération étroite avec la France dans les nouvelles technologies, notamment le "big data", l'intelligence artificielle et les véhicules autonomes. (Emmanuel Jarry)