Moon s'entretient avec Biden, promet une alliance Séoul-Washington renforcée

par Sangmi Cha

SEOUL, 4 février (Reuters) - Le président sud-coréen Moon Jae-in a promis jeudi lors d'un entretien téléphonique avec son homologue américain Joe Biden d'optimiser l'alliance entre la Corée du Sud et les Etats-Unis et d'établir une stratégie globale à l'égard de la Corée du Nord, a rapporté la présidence sud-coréenne.

Cette discussion entre les deux dirigeants est intervenue alors que Moon Jae-in, qui a par le passé proposé de servir de médiateur entre Washington et Pyongyang, fait face au défi de sortir de l'impasse les discussions sur la dénucléarisation de la péninsule coréenne.

En amont de l'investiture de Joe Biden le mois dernier, Moon Jae-in avait déclaré qu'il serait bénéfique que le nouveau président américain engage des discussions avec la Corée du Nord en profitant des progrès effectués par son prédécesseur à la Maison blanche Donald Trump.

"Le président Biden a apprécié les efforts de la Corée du Sud, le pays clé impliqué dans la résolution de la question de la péninsule coréenne (...) et a déclaré qu'il travaillerait étroitement avec le Sud en vue d'un objectif commun", a dit le porte-parole de la Maison bleue à Séoul.

Dans un communiqué rendant compte de cet entretien, la Maison blanche a fait savoir que Joe Biden avait souligné son engagement à renforcer l'alliance entre les Etats-Unis et la Corée du Sud et que les deux pays étaient convenus de se coordonner à propos de la Corée du Nord.

Au cours d'un sommet historique à Singapour en juin 2018, le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un et l'ancien président américain Donald Trump ont promis d'oeuvrer à la dénucléarisation de la péninsule coréenne. Toutefois, un second sommet organisé en février 2019 et des réunions de travail se sont soldés par des échecs.

Moon Jae-in a salué aussi jeudi ce qu'il a décrit comme "le retour de l'Amérique" sur fond de défis mondiaux croissants - pandémie de coronavirus, changement climatique et polarisation économique.

Selon la Maison blanche, Joe Biden et son homologue sud-coréen sont par ailleurs convenus de la nécessité immédiate de rétablir la démocratie en Birmanie, alors que l'armée a pris le pouvoir en renversant lundi le gouvernement démocratiquement élu d'Aung San Suu Kyi. (version française Jean Terzian)