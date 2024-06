Moonfare atteint 3 milliards d'euros d'actifs sous gestion

Moonfare atteint 3 milliards d'euros d'encours et s'attend à une croissance continue cette année, les investisseurs individuels continuant d'allouer des fonds en private equity. Moonfare compte aujourd'hui plus de 60 000 inscrits sur sa plateforme.



"Notre ambition est de faire en sorte que chaque personne pour qui le private equity est pertinent ait accès à des opportunités de qualité institutionnelle, et nous nous réjouissons de poursuivre notre expansion dans les mois et les années à venir", a déclaré Steffen Pauls, fondateur et PDG de Moonfare.



En février, Moonfare a lancé sa stratégie ELTIF 2.0 dans les juridictions concernées, offrant un accès à un portefeuille de fonds de private equity et de co-investissements à partir de 10000 euros.