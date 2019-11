Bourse de Paris : Moral au beau fixe avant Thanksgiving et le "Black Friday"

Les indices boursiers ont évolué dans des bornes étroites sur la semaine écoulée au gré des rumeurs sur l'état d'avancement des négociations commerciales entre les Etats-Unis et la Chine. Ce matin, c'est l'optimisme qui continue à dominer. Les investisseurs ont en effet noté que Pékin a choisi de durcir ses sanctions contre la violation de la propriété intellectuelle, ce qui est interprété comme un signal positif envoyé à Washington dans le cadre des pourparlers en cours. Dans le même temps, la presse officielle a laissé entendre qu'un accord de base est très proche et que les discussions vont se poursuivre pour les phases suivantes. On attend toujours la concrétisation.

La semaine économique sera dominée par le compte à rebours avant le "Black Friday" et le "Cyber Monday", synonymes de débauche d'achats de Noël aux Etats-Unis et désormais dans le monde. La période de vendredi à lundi prochains est considérée comme un baromètre des tendances de consommation de fin d'année. Elle suivra la fête américaine de Thanksgiving, jeudi. La fin de semaine sera donc fortement allégée à Wall Street, entre une journée fériée et une séance désertée par les financiers qui, eux aussi, se ruent sur le "Black Friday".

Thanksgiving oblige, les statistiques américaines sont concentrées sur le début de semaine. Balance commerciale, stocks des grossistes, prix de l'immobilier et indice de confiance des consommateurs mardi. Puis sur la seule séance de mercredi : commandes de biens durables, PIB, chiffres de l'emploi, indice PMI Chicago, revenus et dépenses des ménages, stocks pétroliers et publication du Livre Beige de la Fed. En Europe, l'indice Ifo allemand de confiance des affaires est publié ce matin, avant les estimations de l'inflation de novembre en Allemagne (jeudi) puis en France et dans la zone euro (vendredi).

Ce matin, les indicateurs avancés sont haussiers.

Les temps forts économiques du jour

Un seul temps fort aujourd'hui, l'indice Ifo de confiance des milieux d'affaires allemands, publié à 10h00 et attendu en légère amélioration.

L'euro est stable à 1,1023 USD. L'once d'or aussi, autour de 1461 USD. En hausse la semaine dernière, le pétrole se stabilise à 63,52 USD pour le Brent de mer du Nord et à 57,83 USD pour le brut léger américain WTI. Le rendement du T-Bond atteint 1,771% sur 10 ans. Le Bitcoin chute encore lourdement à 6652 USD.

Les principaux changements de recommandations

AstraZeneca : Bryan Garnier passe de conserver à acheter en visant 7950 GBp.

BNP Paribas : HSBC reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 46 à 52 EUR.

Crédit Agricole : HSBC reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 14 à 15,50 EUR.

Direct Line : Deutsche Bank passe de conserver à acheter en visant 350 GBp.

Natixis : HSBC reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 4 à 4,20 EUR.

Société Générale : HSBC reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 26 à 29 EUR.

Swisscom : J.P. Morgan reste à souspondérer avec un objectif de cours relevé de 453 à 489 CHF.

ThyssenKrupp : Jefferies reste à l'achat avec un objectif de cours réduit de 16 à 14,80 EUR.

L’actualité des sociétés

Des sources concordantes laissent penser que LVMH a convaincu le conseil d'administration de Tiffany d'accepter une offre de rachat à 135 USD par action, soit 16,3 Mds$ de facture globale. Peugeot reste déterminé à signer un accord de rapprochement avec Fiat Chrysler avant la fin de l'année, en dépit du nouveau paramètre introduit par l'offensive judiciaire de General Motors contre le groupe américano-italien aux États-Unis. Deux hommes d'affaires africains rachètent, pour un montant non divulgué, la filiale nigérienne d'Orange. Les efforts pour parvenir à un compromis entre Mediaset et Vivendi ont échoué à ce stade, a constaté l'entreprise transalpine. Edenred assure que l'attaque informatique dont elle a été victime est désormais sous contrôle et qu'à ce stade des recherches, aucun système ni donné ne semble avoir été compromis. Le groupement Nexity, Eiffage Immobilier, CDC Habitat, Electricité de France et Groupe Groupama remporte le secteur E du village olympique de Paris 2024. Giancarlo Guenzi entre au conseil d'administration de Getlink. ITS Participations dépose son OPA simplifiée à 6,62 EUR sur ITS Group. Auplata Mining Group obtient la signature de l'Arrêté préfectoral complémentaire autorisant la mise en production de l'usine de Dieu Merci. L'étude de phase III d'ASIT biotech dans l'allergie aux pollens de graminées n'a pas atteint son objectif principal. Aquila a publié ses comptes.

Novartis devrait racheter l'entreprise américain The Medicines Company, spécialiste du diabète, pour un montant pouvant aller jusqu'à 9,7 Mds$, selon le Wall Street Journal, soit 85 USD par action. Tesla aurait engrangé environ 150 000 précommandes pour son futur pick-up électrique, selon Elon Musk. À l'approche du "Black Friday", plusieurs associations environnementales attaquent les très lourds impacts environnementaux d'Amazon.com. Ce dernier a attaqué en justice les Etats-Unis pour avoir confié à Microsoft le contrat cloud du Pentagone. HP Inc a réitéré son opposition à l'offre de rachat de Xerox, qui pourrait passer en mode hostile. L'autorité américaine de l'aviation (FAA) a peu apprécié l'annonce de la reprise des livraisons du Boeing 737 MAX d'ici à la fin de l'année, en rappelant à ses personnels que sa priorité absolue "est la sécurité, pas le calendrier de Boeing". Orange Belgium et Proximus ont signé l'accord concrétisant leur collaboration en vue du partage de réseau d'accès mobile. Maurice Lévy, l'ancien patron de Publicis, recruté comme chef du marketing par WeWork.