Bourse de Paris : Moral toujours au beau fixe sur les marchés

Les marchés financiers ont enregistré une séance globalement calme hier, à l'image des variations inférieures à 0,5% constatées, à la hausse comme à la baisse, aux États-Unis, en France, en Allemagne ou en Suisse. L'indice de volatilité du CBOE, le Vix, est revenu sous la barre des 20 points, signe que les points de tension sont peu nombreux sur les marchés. Le Vix avait culminé à 66 points en mars 2020, au pire de la chute des actions, et n'a cessé de décroître depuis, en dépit de quelques sautes d'humeurs sans lendemains. A titre de comparaison, sa moyenne 2019 était proche de 15 points.

La publication hier soir des minutes de la dernière réunion de la banque centrale américaine n'a pas apporté d'éléments nouveaux, ce qui est souvent le cas même si l'on a tendance à donner beaucoup d'importance à ce document. Seul un léger frémissement haussier du dollar a pu se faire sentir. La Fed restera en soutien de la reprise économique en gardant un œil sur l'inflation, qui ne l'effraie pas outre mesure. Circulez, il n'y a rien à voir.

"Historiquement dans un tel contexte haussier, avec des valorisations tendues et des ISM supérieurs à 60, comme c'est le cas actuellement, une phase plus mature du marché haussier s'installe, généralement accompagnée de rendements boursiers plus faibles", souligne le chef de la stratégie de la banque Barclays, Emmanuel Cau. Ceci dit, ajoute le spécialiste, les marchés actions vont poursuivre leur ascension grâce au cocktail régulièrement cité : vaccination, croissance, soutiens monétaires et budgétaires. Barclays insiste sur un compartiment "value" toujours mal valorisé par rapport aux actions cycliques. Pour faire le lien avec l'actualité fiscale que nous évoquions hier dans ces colonnes, j'ajoute que la banque pense que les secteurs qui affichent les taux d'imposition moyens les plus faibles ont le plus à craindre du consensus qui est en train de se dégager à l'échelle mondiale sur la taxation des multinationales. Dans le collimateur, la technologie et la santé donc, qui affichaient respectivement 13,4% et 15,7% de taux d'imposition moyen dans le monde en 2019.

Le mois d'avril est historiquement, ce qui signifie "statistiquement", favorable aux actions. Il est aussi marqué par la transition entre la frénésie des publications de résultats de l'exercice précédent, qui touche à peine à sa fin, et les chiffres du 1er trimestre du nouvel exercice. Des chiffres qui permettent d'affiner les scénarios annoncés quelques semaines auparavant. Ils commenceront d'ailleurs à tomber dès la semaine prochaine. C'est LVMH qui essuiera les plâtres dès le 13 avril avec ses ventes du T1, suivi par plusieurs financières américaines (Goldman Sachs, BlackRock, Citigroup…) à partir du 14 avril. Au programme aussi, L'Oréal et PepsiCo le 15 avril.

En attendant cette première vague de publications, les indicateurs avancés européens sont légèrement haussiers ce matin à l'heure où j'écris ces lignes. En Asie, Tokyo baisse mais la Chine et l'Australie sont en hausse.

Les temps forts économiques du jour

Les commandes d'usines allemandes (8h00) et les nouvelles demandes d'allocation chômage aux Etats-Unis (14h30) sont au programme ce jour.

L'euro et le dollar se neutralisent à 1,1871 USD. L'once d'or reste dans la zone des 1730 / 1740 USD. Le pétrole varie peu, à 63 USD le baril de Brent et à 59,55 USD le baril WTI. Calme aussi sur le T-Bond avec un rendement stable à 1,67% sur 10 ans. Le Bitcoin rebondit en direction des 57 000 USD.

Les principaux changements de recommandations

AB Volvo : Société Générale passe de conserver à acheter.

Airbus : J.P. Morgan reste à surpondérer avec un objectif de cours réduit de 120 à 115 EUR.

Anglo American : Jefferies reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 3600 à 3800 GBp.

Deliveroo : Berenberg démarre le suivi à conserver en visant 310 GBp.

EnQuest : Jefferies reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 17 à 21 GBp.

Jenoptik : Baader Helvea reste à accumuler avec un objectif de cours réduit de 31 à 30 EUR.

Kering : Goldman Sachs reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 695 à 725 EUR. Jefferies reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 630 à 700 EUR.

Moncler : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 54,50 à 55 EUR.

TUI : Deutsche Bank démarre le suivi à conserver en visant 4,40 EUR.

Vodafone : Jefferies reste à l'achat avec un objectif de cours réduit de 170 à 160 GBp.

Actualités des sociétés

En France

Annonces importantes

Vinci Airports remporte la concession de l'aéroport de Manaus et de 6 autres aéroports au Brésil.

Giorgio Armani veut que son groupe reste italien, même en cas d'alliance, et exclut un rachat par LVMH ou Kering.

Les gestion OFI AM, Mirova et Phitrust et les caisses de retraite Ircantec et CAVP veulent des clarifications sur la vision stratégique de Danone.

Getlink propose 0,05 EUR de dividende par action à ses actionnaires.

L'actionnaire principal de Séché se renforce en rachetant des actions à 44 EUR pièce dans le cadre d'une promesse unilatérale de vente.

Voltalia fait monter en puissance ses parcs éoliens de Serra Branca.

Telus choisit Ekinops pour fournir des fonctions d’accès virtualisées.

Don't Nod se lance dans l'édition de jeux de développeurs.

Amoeba émet une première tranche d'OCA dans le cadre de son nouveau programme de financement.

L'offre de Loamics (Energisme) disponible sur la Microsoft Markeplace.

Biosynex va racheter Avalun.

Europcar, AdVini, Winfarm, Auplata, Theranexus, Ecomiam, Osmozis et Bio-UV ont publié leurs comptes et/ou leurs prévisions.

Dans le monde

