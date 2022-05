Morgan Stanley IM déploie en Europe les stratégies ESG de Calvert Research and Management 04/05/2022 | 11:33 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Calvert Research and Management (Calvert), une filiale de Morgan Stanley Investment Management (MSIM), annonce le lancement en Europe d'une gamme de stratégies d'investissement responsable fondées sur les critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG). Les nouvelles stratégies Calvert répondent aux critères de l'article 9 du règlement SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) et ont un objectif d'investissement durable à travers chacun des critères ESG.



Ce lancement s'inscrit dans l'acquisition de Eaton Vance, la société mère de Calvert, en mars 2021 par MSIM.



Les Fonds Calvert sont disponibles via le réseau de distribution de MSIM et comprennent : MSINVF Calvert Sustainable Developed Europe Equity Select Fund; MSINVF Calvert Sustainable Developed Markets Equity Select Fund; MSINVF Calvert Sustainable Emerging Markets Equity Select Fund; MSINVF Calvert Sustainable US Equity Select Fund; MSINVF Calvert Sustainable Diversity, Equity and Inclusion Fund et MSINVF Calvert Sustainable Climate Aligned Fund.



" Avec ce partenariat et grâce aux capacités de distribution étendues de MSIM, une base beaucoup plus large d'investisseurs auront la possibilité d'accéder aux stratégies d'investissement durable fondées sur les Principes de l'Investissement Responsable de Calvert ", a déclaré John Streur, Président Directeur Général de Calvert Research and Management.





© AOF 2022