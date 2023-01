Morgan Stanley est à l'aise sur le plan des effectifs et prend des pertes à la valeur de marché sur Twitter

"Nous sommes à l'aise avec notre situation actuelle", a-t-elle déclaré lorsqu'on lui a demandé si d'autres suppressions d'emplois étaient envisagées après une réduction de 2% à la fin de l'année dernière.

Ses commentaires sont intervenus après que Morgan Stanley ait annoncé mardi une baisse plus faible que prévu de 41% de son bénéfice au quatrième trimestre, les activités de trading de la banque ayant été stimulées par la volatilité du marché, compensant ainsi le coup porté par la faiblesse des transactions.

Morgan Stanley avait supprimé 2 % de ses effectifs en décembre, soit environ 1 600 emplois, avait déclaré auparavant une source à Reuters.

Ces derniers commentaires sont intervenus après que Goldman Sachs Inc soit devenue la première grande banque à procéder à des licenciements importants cette année, en se séparant de plus de 3 000 employés dans le cadre de sa plus grande série de suppressions d'emplois depuis la crise financière de 2008.

Elle a également déclaré que les pertes de la banque liées à l'évaluation au prix du marché des prêts aux entreprises comprennent la dette de Twitter Inc. Morgan Stanley et Bank of America Corp font partie des banques qui ont accordé un prêt de 13 milliards de dollars pour financer l'acquisition de Twitter par Elon Musk.

Le directeur financier de Bank of America, Alastair Borthwick, a déclaré la semaine dernière que la société comptabilisait dans ses résultats toute perte d'évaluation du marché sur les prêts à effet de levier, sans donner de détails sur les grandes opérations.

"Nous évaluons nos positions chaque semaine" et comptabilisons les bénéfices ou les pertes par le biais de ses services de banque d'investissement et de négociation, a déclaré M. Borthwick.

M. Yeshaya a également déclaré que la banque dispose de 200 points de base de capital excédentaire, ce qui lui donne la flexibilité nécessaire du point de vue des investissements et du remboursement du capital aux actionnaires.

"Nous restons engagés dans nos rachats et engagés dans notre stratégie de retour de capital", a-t-elle déclaré, ajoutant que la banque avait acheté pour 10 milliards de dollars d'actions l'année dernière.

Morgan Stanley disposait de 15,3 % de fonds propres de catégorie 1 (Common Equity Tier 1) ou CET1.