Morgan Stanley n'anticipe pas de baisse des taux de la BCE cette semaine

Alors que l'enquête Sentix auprès des analystes financiers a connu une forte baisse tant pour la zone euro que pour l'Allemagne, alors que le Covid-19 continue de se répandre en Europe, Morgan Stanley prévoit désormais une récession au premier semestre. Sur l’ensemble de 2020, la croissance devrait ressortir à seulement 0,4%, soit 50 points de base de moins qu’auparavant.L'économiste s'attend à ce que la politique devienne plus accommodante pour atténuer l'impact de Covid-19. " La politique budgétaire devrait jouer un rôle prépondérant dans la réponse, car les restrictions des dépenses européennes sont sur le point d'être appliquées de manière moins stricte ", explique-t-il.Alors que les marchés anticipent une réduction de 10 points de base des taux de la BCE jeudi, Morgan Stanley ne prévoit pas pour l'instant une réduction. La banque anticipe plutôt une approche plus ciblée, consistant en une augmentation de 20 milliards d'euros par mois des achats d'actifs et des TLTRO plus favorables. Elle reconnaît cependant que les événements récents - la quarantaine italienne étendue et la chute des prix du pétrole - augmentent probablement le risque d'une baisse des taux cette semaine.