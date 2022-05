Morgan Stanley prévient que la croissance économique mondiale de 2022 sera inférieure à la moitié de celle de 2021

La maison de courtage prévoit une croissance mondiale de 2,9%, soit environ 40 points de base en dessous du consensus, par rapport à la croissance de 6,2% en 2021, en glissement annuel.

"La décélération est mondiale, sous l'effet conjugué de l'essoufflement de l'impulsion budgétaire, du resserrement de la politique monétaire, d'un frein continu de Covid, des frictions persistantes dans la chaîne d'approvisionnement et, plus récemment, des répercussions de l'invasion russe en Ukraine", écrivent les économistes de Morgan Stanley dans une obligation datée de mardi.

Les prix des matières premières et du pétrole ont grimpé en flèche après que la Russie ait été frappée de sanctions occidentales pour son invasion de l'Ukraine, aggravant les pressions inflationnistes au niveau mondial et incitant les gouvernements et les banques centrales à réévaluer leurs politiques monétaires.

Les restrictions plus strictes de la Chine en matière de COVID-19 ont stoppé la production des usines et réduit la demande intérieure, ce qui a eu des répercussions sur l'économie du pays, dont la croissance des exportations a atteint son niveau le plus faible depuis près de deux ans.

Avec une résolution de la crise ukrainienne qui semble improbable et les banques centrales mondiales qui tentent déjà de ralentir la croissance pour maîtriser l'inflation, les économistes de Morgan Stanley s'attendent à ce que la hausse de la croissance économique soit limitée.

La semaine dernière, les banques centrales des Etats-Unis et du Royaume-Uni se sont jointes à d'autres grandes économies pour relever les taux d'intérêt afin de faire face à une poussée d'inflation qu'elles avaient qualifiée de transitoire suite à la réouverture post-pandémique de l'économie mondiale, avant que l'invasion de l'Ukraine par la Russie ne fasse exploser les prix de l'énergie.

Morgan Stanley a déclaré que le ralentissement de la croissance mondiale est généralisé, et que les deux seules grandes économies où brokerage ne voit pas de ralentissement substantiel sont le Japon et l'Inde.

"Nous ne voyons pas maintenant le PIB mondial revenir à la tendance d'avant la crise au cours de la période de prévision", a ajouté la maison de courtage.