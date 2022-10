Morgan Stanley prévoit un taux de croissance annuel moyen de 12 % pour le marché des capitaux privés au cours des cinq prochaines années.

Le marché des capitaux privés devrait croître à un taux annuel de 12 % sur une base composée pour atteindre 17 000 milliards de dollars d'actifs sous gestion (AUM) au cours des cinq prochaines années, selon les analystes de Morgan Stanley vendredi.

En tant que l'une des classes d'actifs ayant obtenu les meilleurs rendements ces dernières années, le marché se situe à environ 10 000 milliards de dollars, ce qui représente environ 9 % des actifs sous gestion mondiaux des tiers, selon la maison de courtage. Le secteur comprend

Morgan Stanley a énuméré cinq facteurs clés favorisant son essor : la démocratisation des marchés, la croissance du crédit privé, l'augmentation des investissements dans les infrastructures, la montée des options de liquidité alternatives et l'accent mis sur les investissements ESG.

"Nous voyons les entreprises du marché privé introduire de plus en plus de produits et de stratégies à travers le spectre risque/rendement/liquidité, avec des enveloppes et des véhicules qui s'adressent à différents investisseurs", a déclaré la maison de courtage.

Ces facteurs pourraient aider le secteur à exploiter un marché total adressable de plus de 100 000 milliards de dollars, ajoute Morgan Stanley.

Un bac à sable élargi des capacités des marchés privés rend les "alternatives" moins alternatives, ouvrant au contraire une voie pour les marchés privés en tant que substitut aux revenus fixes et aux actions traditionnels", a-t-il déclaré.

Morgan Stanley a toutefois reconnu les défis à court terme liés à la faiblesse de la toile de fond macroéconomique et aux craintes de récession.

"Il est moins clair si, dans un environnement de taux d'intérêt significativement plus élevés, les investisseurs continueront à sacrifier la liquidité pour un rendement excédentaire", a déclaré la maison de courtage.

"Notre thèse de croissance repose sur une surperformance continue et relative des marchés privés par rapport aux marchés publics, et sur des changements d'allocation d'actifs en faveur des marchés privés."

Morgan Stanley préfère les gestionnaires d'actifs notés "surpondérés" tels que Blackstone, P10 et Bridge Investment Group, citant des flux de revenus diversifiés et une proportion élevée de revenus liés aux frais.

Il a également mis en avant des acteurs de "poids égal" comme Ares et Goldman Sachs pour leur positionnement "attractif" avec une exposition à la vente au détail, au crédit privé et à l'ESG.