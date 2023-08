Morgan Stanley a relevé son opinion sur les marchés indiens de "égal à égal" à "surpondéré", citant des valorisations moins élevées qu'en octobre 2022, lorsque la société de courtage mondiale a identifié le début d'un nouveau marché haussier dans les actions des marchés asiatiques et émergents.

L'Inde est désormais le marché le mieux classé et le plus préféré parmi les marchés émergents (EM), passant de la sixième place, en raison du soutien des flux étrangers, de la stabilité macroéconomique et des perspectives de bénéfices positives, a déclaré le courtier dans une note mercredi dernier.

"Nous voyons une tendance séculaire vers une croissance soutenue et supérieure des bénéfices par action (BPA) par rapport aux marchés émergents au cours du cycle", ont déclaré les analystes de Morgan Stanley, ajoutant qu'un profil démographique jeune soutient l'afflux d'actions.

Sur le plan sectoriel, la société de courtage continue de surpondérer les secteurs de la finance, de la consommation discrétionnaire et de l'industrie en Inde, et a attribué la note "add" à Larsen & Toubro et Maruti Suzuki India dans ses listes Asia Pacific focus et Global Emerging Markets.

La situation des marchés indiens contraste fortement avec celle de la Chine, le pays étant au début d'un boom de longue durée au moment même où la Chine pourrait en terminer un, selon l'agence.

"Nous pensons qu'il est justifié de ramener l'Inde à une note "surpondérée" et de rétrograder la Chine à une note "égale"", ont déclaré les analystes, qui considèrent que la surperformance des marchés indiens par rapport à la Chine est le signe d'une rupture structurelle en faveur de l'Inde. (Reportage de Bharath Rajeswaran à Bengaluru ; rédaction de Sonia Cheema)