Morgan Stanley revoit à la hausse ses prévisions concernant la croissance, les actions et le yuan en Chine

La banque a notamment relevé ses prévisions de croissance économique chinoise de 0,3 point de pourcentage pour les porter à 5,7 %, relevé son objectif pour le yuan à 6,65 pour un dollar et prédit un nouveau bond de 16 % de l'indice boursier chinois MSCI qui rebondit rapidement. "Nous pensons que le marché sous-estime les ramifications de grande envergure de la réouverture, et la possibilité qu'une reprise cyclique robuste puisse se produire malgré les vents contraires structurels persistants", ont écrit les analystes de Morgan Stanley dans une note publiée tard lundi.

Pour le marché boursier, qui est déjà en hausse de 45 % depuis fin octobre, ils comparent la situation actuelle à celle de fin 2008 et début 2009 après la crise financière mondiale, lorsque de nombreux investisseurs internationaux avaient soldé leurs positions et se retrouvaient sous-exposés aux marchés chinois.

"Ne sous-estimez pas ce rallye", ajoute la note, en soulignant que le taux de croissance de la Chine cette année devrait être plus de six fois supérieur à celui des États-Unis en termes réels.

"Cela signifie non seulement que la croissance absolue des bénéfices par action et le rendement des capitaux propres du MSCI Chine vont bondir, mais qu'un changement encore plus spectaculaire en termes relatifs est maintenant en vue", ont déclaré les analystes de la banque.

En ce qui concerne la hausse attendue de la devise chinoise, ils prévoient que la majeure partie de la force pourrait venir au cours du premier semestre de l'année, avant de se modérer lorsqu'une reprise plus significative des voyages à l'étranger se mettra en place.

Son objectif de 6,65 yuans pour un dollar se compare au taux de 6,78 par dollar de mardi et fait suite à une hausse de 8,5 % par rapport à un peu plus de 7,32 début novembre.

GRAPHIQUE : Les actions des pays émergents sont en hausse depuis le creux d'octobre.