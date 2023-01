Morning Bid : L'année du yen ?

Les vacances sont terminées et c'est le retour au travail, les marchés ne font donc pas exception.

Et le yen, pour commencer, est bien décidé à laisser derrière lui une année 2022 morose. Il a été la devise majeure la moins performante par rapport au dollar l'année dernière. Pourtant, au deuxième jour de négociation de la nouvelle année, la monnaie japonaise atteint déjà des sommets de sept mois.

Le yen a bondi de près de 7 % par rapport au billet vert pour s'établir à environ 130,70 depuis que la Banque du Japon a apporté, le mois dernier, une modification surprenante à son contrôle du rendement des obligations, qui permet aux taux d'intérêt à long terme d'augmenter davantage. Cette mesure visait à atténuer certains des coûts de la stimulation monétaire prolongée.

Samedi, un rapport du Nikkei selon lequel la BOJ envisageait de relever ses prévisions d'inflation en janvier pour montrer une croissance des prix proche de son objectif de 2 % cette année et l'année prochaine n'a fait qu'alimenter les spéculations selon lesquelles la grande banque centrale la plus dovish du monde pourrait bien revenir sur sa politique ultra-libre.

Tout cela laisse le yen - vous l'avez deviné - comme l'une des transactions les plus favorisées au début de 2023. MUFG affirme que même après le récent rebond, le yen est encore "profondément sous-évalué", ce qui laisse de la marge pour de nouveaux gains. Pictet a une prévision de 125 pour le dollar/yen en fin d'année, ce qui implique un gain supplémentaire de la valeur du yen de 4 % par rapport aux niveaux actuels.

Les autorités japonaises sont intervenues sur le marché en septembre pour soutenir le yen pour la première fois depuis 1998 et à nouveau en octobre, lorsqu'il s'est affaibli jusqu'à atteindre son niveau le plus bas en 32 ans, soit 151,94 par dollar. Avec le recul, on peut dire qu'elles n'avaient qu'à attendre un peu plus longtemps la reprise du yen.

Lorsque les marchés américains rouvriront après le congé de lundi, l'attention se portera probablement à nouveau sur les perspectives d'inflation et de politique monétaire. Le procès-verbal de la réunion de décembre de la Réserve fédérale est publié mercredi et le rapport sur les emplois non agricoles de décembre est attendu vendredi.

Les données sur l'emploi aux États-Unis, très surveillées, signifient à elles seules que la première semaine de négociation de 2023 ne risque pas d'être ennuyeuse.

Il y a aussi beaucoup de choses à faire ailleurs.

L'activité des usines chinoises s'est contractée à un rythme plus rapide en décembre, alors que la hausse des infections COVID-19 a perturbé la production et pesé sur la demande après que Pékin ait largement supprimé les restrictions anti-virus, selon une enquête publiée mardi.

Les contrats à terme sur les actions américaines laissent présager une ouverture en force pour les actions de Wall street, les actions européennes étaient en hausse de plus de 1,5 % tandis que le blue-chip de Londres a grimpé de plus de 2 % pour atteindre son plus haut niveau depuis juin dernier.

Il est clair que les traders du yen ne sont pas les seuls à vouloir laisser dans le passé une année 2022 meurtrière.

Principaux développements qui pourraient orienter les marchés américains plus tard dans la journée de mardi :

- Publication de l'indice PMI final de décembre aux États-Unis.

- L'industrie manufacturière britannique termine l'année 2022 sur un creux, les commandes diminuant.

- Les marchés brésiliens chutent lors de la première journée complète de Lula au pouvoir.

- L'inflation dans les principaux États allemands diminue pour le deuxième mois.