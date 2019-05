Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Morningstar a annoncé le lancement d’une nouvelle gamme d’indices obligataires, qui couvrira les grandes classes d’actifs et les principaux marchés au niveau mondial. Ces indices ont été conçus pour servir de référence, mais aussi de base pour la construction des portefeuilles. " En proposant un juste équilibre entre couverture de marché et accessibilité, et en privilégiant des titres liquides, les indices obligataires Morningstar offrent aux investisseurs une large palette d’opportunités au sein d’une structure adaptée à leur portefeuille ", a précisé la société.