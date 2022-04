Morrell, le responsable des affaires générales de Disney, quitte la société

Le directeur des affaires générales de Walt Disney Co, Geoff Morrell, quitte la société trois mois après avoir rejoint la société pétrolière et énergétique BP Plc, selon un courriel envoyé vendredi par le directeur général Bob Chapek.

Le bref mandat de Morrell a été marqué par une controverse sur la façon dont la société a géré la loi de Floride interdisant l'enseignement en classe de l'orientation sexuelle et de l'identité de genre pour certains étudiants.

"Il est devenu clair pour moi que pour un certain nombre de raisons, ce n'est pas le bon ajustement", a écrit Morrell dans un courriel séparé à son personnel. "J'ai décidé de quitter l'entreprise pour poursuivre d'autres opportunités."

Les deux courriels ont été vus par Reuters.

Disney a fait l'objet de critiques pour ne pas s'être exprimé publiquement contre la législation, que les critiques appellent le projet de loi Dont Say Gay. M. Chapek a ensuite exprimé sa déception à l'égard de la mesure et s'est excusé auprès de ses employés LGBTQ pour ne pas avoir été un "allié plus fort dans la lutte pour l'égalité des droits".

Cela a suscité la condamnation du gouverneur de la Floride, Ron DeSantis, qui a signé le 22 avril un projet de loi qui prive Disney de son autorité autonome dans ses parcs de la région d'Orlando en représailles à son opposition à une nouvelle loi qui limite l'enseignement des questions LGBTQ dans les écoles. (Reportage de Dawn Chmielewski et Lisa Richwine à Los Angeles ; édition de Chris Reese et Matthew Lewis)