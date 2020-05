Mort du comédien Guy Bedos à l'âge de 85 ans

PARIS, 28 mai (Reuters) - L'humoriste français Guy Bedos est mort, a annoncé jeudi son fils Nicolas sur son compte Instagram.

"Il était beau, il était drôle, il était libre et courageux. Comme je suis fier de t'avoir eu pour père", a-t-il écrit.

Âgé de 85 ans, Guy Bedos est né en 1934 en Algérie, alors territoire français.

Humoriste et comédien engagé à gauche, il fut un fervent soutien de François Mitterrand dans l'alternance de 1981 et une figure populaire des émissions de télévision dans les années 1970 et 1980.

Dans sa longue filmographie figurent notamment "Un Éléphant, ça trompe énormément" et "Nous irons tous au paradis" réalisés par Yves Robert et dont les scénarios sont signés Jean-Loup Dabadie, décédé dimanche dernier. (Henri-Pierre André et Nicolas Delame)