Mosaic : rachats d'actions et réduction de production

10/09/2019 | 09:53

Mosaic a annoncé lundi soir son intention de procéder à des rachats d'actions pour 250 millions de dollars, dans le cadre de l'autorisation existante qui comprend une capacité restante de 850 millions de dollars.



Par ailleurs, à partir du 1er octobre, le groupe américain d'engrais fera tourner au ralenti ses acticités de phosphates en Louisiane, de façon à réduire sa production d'environ 500.000 tonnes en 2019 et ainsi réduire ses stocks de phosphates.



Enfin, sa filiale brésilienne Mosaic Fertilizantes a pris des mesures pour atteindre ou dépasser son objectif de 275 millions de dollars de synergies en 2019, et vise un gain de valeur additionnel de 200 millions de ses efforts de transformation à fin 2022.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.